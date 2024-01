Jídelníček totiž vychází z míst, kde se lidé dožívají nejvyššího věku. A strava na tom má obrovský podíl. „Sáhli jsme po něčem lety prověřeném, to znamená po stravování, které je už od konce 70. let označováno za jedno z nejlepších. A to je středomořská strava, která potvrzuje, že co se týče váhy a zdravotního stavu (především rizika kardiovaskulárních onemocnění), je jednou z nejlepších plus je ještě kombinována s recepty z takzvaných modrých zón, kde se lidé těší nejlepšímu zdraví a dožívají se nejvyššího věku,“ říká výživový guru Petr Havlíček (54).

A hned odmítá, že bychom měli jíst jen ryby, olivový olej a rajčata. Naopak, nabízí pestré recepty z dostupných surovin, při nichž nikdo nebude mít hlad. Vyzkoušejte nový jídelníček i vy. Pokračujeme 7. dílem!

Snídaně

Toast s fíky a ricottou

Suroviny na 1 porci: 2 středně velké plátky opečeného celozrnného kvasového chleba, 4 polévkové lžíce sýra ricotta, 2 sušené fíky nakrájené na plátky, 1 lžička nasekaných, lehce nasucho opražených mandlí, 1 lžička medu, špetka mořské soli.