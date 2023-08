Spotřeba zmrzliny se v Česku vrátila do starých kolejí. Zatímco během covidových let její produkce klesla na 37,3 milionu litrů, loni to bylo už 44,8 milionu litrů. Jde dokonce o druhý největší vyrobený objem v historii po roce 2018, kdy se vyrobilo rekordních 49,1 milionu litrů. Tehdy panovalo mimořádně suché a teplé počasí. Konkrétní data za loňský rok zveřejnil statistický úřad Eurostat.

A jak Češi za ledovou pochoutku utrácejí? „Výroba zmrzliny v Česku dlouhodobě stoupá i díky rostoucí kupní síle obyvatelstva, pro něž zmrzlina představuje pochoutku, kterou si může odepřít, nemá-li dost peněz. Letos půjde o průměrných 811 korun,“ říká hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda s tím, že jde celkově o útratu 8,8 miliardy.

Kolik stojí výroba?

Nejlevněji umí zmrzlinu vyrobit Němci. Litr za 1,50 eura (36 Kč). I čeští výrobci patří s průměrnou častkou 44 korun za litr k těm levnějším. Naopak nejdražší zmrzka je v Rakousku a Dánsku, kde litr přijde na 7 eur (168 Kč).

Které jsou neoblíbenější?

Cukrárny v Česku nabízejí často obrovský výběr, ale i tak zůstávají mlsné jazýčky konzervativní. Mezi nejoblíbenější příchutě patří vanilková, čokoládová a jahodová.

Nejvíce mlsají v Belgii

Kde se v Evropě vyrábí nejvíce zmrzliny na jednoho obyvatele? Vítězem je Belgie. Na každého občana tam vychází 17 litrů. Češi spotřebují jen čtvrtinu (4,3 litru). Na spodku žebříčku jsou Slováci. Na hlavu mají jen 200 mililitrů, což odpovídá čtyřem malým nanukům. Island dokonce nevyrábí žádnou zmrzlinu. Nejvíce zmrzliny bez ohledu na obyvatele pak vyrábí Německo (620 milionu litrů), v těsném závěsu je Francie a Itálie.

Víte, že...

...první zmrzliny vyráběli už Peršané 550 let před naším letopočtem? Na naše území se zmrzlina dostala v roce 1827, kdy ji v Ovocné ulici v Praze začal vyrábět kavárník Philipp Paska.

Při výběru vanilkové zmrzky sáhněte klidně po levnější:…

délka: 01:47.24 Video Video se připravuje ... 3 recepty na nejlepší domácí zmrzlinu od Margit Slimákové Videoredakce ženských webů