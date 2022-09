Náš první světec

Václav se stal světcem už tři roky po své smrti. Paradoxně za to může jeho vrah, bratr Boleslav. Ten jeho tělo nechal přenést do Prahy, do rotundy sv. Víta, kde leží dodnes. Jen rotunda se mezitím rozrostla na honosný chrám.

Zemřel mladý

Přestože z historických pramenů víme, že byl Václav zavražděn svým bratrem 28. září, o roku, kdy se tak stalo, se vedou spory. Bylo to pondělí, a to připadá na léta 929 nebo 935. Současní historici se sice přiklánějí k pozdějšímu datu, ale starší prameny volily spíš dřívější datum. Zemřel tak ve věku 22 nebo 28 let.

Zázraky až po smrti

Legendy přisuzují Václavovi celou řadu zázraků, většinu až posmrtně. Již před svou smrtí měl ale prorockou vizi o smrti své babičky Ludmily a podařilo se mu porazit nepřátele bez boje tím, že se po jeho boku zjevili andělé a na jeho čele zářící kříž.

V souboji s bratrem Boleslavem prý vykryl jeho ránu, vyrval mu z ruky meč, ale útok neopětoval a byl přemožen Boleslavovými pohůnky. Na místě vraždy se prý krev nechtěla do země vsáknout hned několik dní a tři roky po smrti, při přenášení do Prahy prý Václavovo tělo netlelo, ale vonělo. Václav byl už ve 12. století prohlášen věčným vládcem české země.

Byl blonďák

Podle antropologických zkoumání se zjistilo, že měl protáhlý obličej, byl na svou dobu vysoký a nejspíš i světlé barvy vlasů.

Světová osobnost

Přestože panoval na poměrně malém území, jeho svátek slaví katolíci po celém světě, protože je součástí celosvětového římskokatolického kalendáře. Zpívá o něm i stará a velmi oblíbená anglická koleda Dobrý král Václav (Good King Wenceslas), díky níž se jeho jméno rozšířilo do zámoří i zbytku světa.

Karel IV. ho zbožňoval

Císař Karel IV. uctíval sv. Václava natolik, že pro jeho lebku nechal zhotovit svatováclavskou korunu, nejstarší a nejhonosnější součást korunovačních klenotů českých králů. Určil také přísná pravidla, kdy může být koruna a korunovační klenoty vystavovány. Jménem Václav pojmenoval i svého prvorozeného syna.

Lebka na místě činu

Na výročí úmrtí sv. Václava se do Staré Boleslavi, ke chrámu, kde byl Václav zabit, koná pouť. Na 24 hodin se do města vrací i relikvie, Václavova lebka.

Jeho meč sloužil k obřadům

Svatováclavský meč, který se používal k pasování rytířů v průběhu korunovace českých králů, je údajně mečem, jejž kníže Václav nosil. Jílec je z 13. století a textilní dekorace nechal zhotovit Karel IV., ale čepel prý pochází z 10. století, tedy z doby života sv. Václava.

Je patronem piva

Svatý Václav je patronem piva a sladovníků již od dob Karla IV. Ten ho za ochránce českého piva ustanovil už v roce 1357.

