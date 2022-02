2. 2. 2022, 20. 2. 2022 a do třetice 22. 2. 2022? Fascinují vás letošní dvojková data a říkáte si, co speciálního se v tyto dny přihodí? Snoubenci si je vybírají jako svůj svatební den, někteří si pod jejich vlivem půjdou vsadit Sportku. Co na ně říká známá numeroložka Zuzana Pavelková?

Čekají nás tři dny, které se na první pohled vyznačují množstvím dvojek v datu. Pokud si myslíte, že právě v tyto dny se musí stát něco téměř zázračného, numeroložka Zuzana Pavelková vás tak úplně nepotěší a vysvětlí proč.

„Každý člověk má jiné datum narození a vliv každého data je na konkrétního jedince jiný,“ vysvětluje Pavelková a přiznává, že není příznivcem takzvaných magických dat.

„Beru numerologii jako informaci, co mohu čekat od určitého data, jaké schopnosti a vlastnosti člověk bude mít. Zatím se mi nepotvrdilo, že by nějaké datum mělo magické účinky a celá léta, co numerologii dělám, narážím na »úžasné prognózy«, které se však nepotvrdily. Třeba konec světa a podobně,“ usmívá se zkušená numeroložka.

Stejně i pozpátku

Jako nejvíce fascinující pak lidé vnímají datum 22.02.2022. „ Je to den s ještě větším počtem dvojek. Tomuto datu se říká palindromické. To znamená, že se čte stejně od začátku i od konce,“ vysvětluje Pavelková.

U svateb 22. 2. 2022 zvítězí rozum nad city?

Hodně lidí má tendenci si tato lehce zapamatovatelná data vybírat jako svůj svatební den. Ale neuvědomují si, že na každého z nás má datum jiný vliv. „Záleží na tom, jaký vliv má naše datum narození na konkrétní den – tomu se říká »osobní den« a to má každý člověk jinak. Proto se vždy porovnává konkrétní datum se dnem narození nevěsty i ženicha. Moc často se nestává, že by měli oba v jeden den stejný osobní den,“ vysvětluje numeroložka. Samotné datum tak sice může být citlivé a vhodné svým číslem dne, ale pokud číselně neladí s daty narození nevěsty nebo ženicha, nebude pro ně přínosné.

„Pro svatby se první dvě data obecně hodí, protože jsou vhodná k zásadnímu rozhodnutí v osobním zájmu. Když ladí s osobními dny ženicha i nevěsty, jsou velmi vhodná. Ale datum 22. 2. 2022 je naopak den, který je spíše o vítězství rozumu nad city,“ naznačuje odbornice. Jinak je tento den příznivý pro přátelská setkání, oddech a zábavu.

Narodí se vám miminko?

Nahromadění dvojek v tyto dny má tak vliv hlavně na ty, kteří se v nich narodí. „Svým způsobem jsou to svojí vahou dvojek dost špatná data, takže vliv na lidi, kteří se ten den narodí, je spíš negativní,“ přiznává Pavelková a přidává výklad.

Vezměme popořádku, co které datum svým zrozencům přinese. 2. 2. 2022 je den pod celkovým vlivem (životního) čísla 1. Neboli jde o součet 2+2+2+0+2+2 = 10, 1+0=1

Všichni, co se tento den narodí, budou mít v numerologické mřížce 2 x zastoupené číslo 1 v podobě mezisoučtu životního čísla (10), 6x zastoupení čísla 2 a 1x číslo 6, což je číslo roku.

Téměř stejná čísla se týkají dalšího data 20.2.2022. Tato dvě data se na první pohled liší pouze číslem 0, které se zde chová jako další dvojka, takže datum 20.2.2022 má 7x zastoupení čísla dvě.

Rozdílů mezi těmito daty je víc - v číslu dne (2 – 20). Jenom psychické číslo, neboli součet dne, mají stejné.

Nula se vždy počítá k číslu, ke kterému náleží, je to takový žolík, který na sebe dovede vzít vlastnosti daného čísla – zde toto platí jak u dvojek, tak i u mezisoučtu čísla dne 10.

Jaké vlastnosti datum slibuje?

Dvě jedničky přináší nejistotu a přecitlivělost. Na druhou stranu dají lidem schopnost vyjádřit se bez problémů jak ústně, tak písemně.

Vícečetné dvojky přinášejí zvýšené intuitivní schopnosti, zbystřenou schopnost vnímání, takže jejich majitelé pojmou obrovské množství informací, ale potrvá jim určitý čas, než se naučí vybírat z přijatých informací to nejpodstatnější. Mnohočetné dvojky rády provokují k milostným dobrodružstvím a tím může mít člověk potíže zachovat věrnost.

Když chybí číslo tři, jako v tomto datu, nesmí člověka nic rozptylovat, aby se dokázal soustředit na to, co právě dělá.

Chybí-li číslo čtyři, nebudou mít tito lidé přirozené řemeslné nadání. Čtyřka je číslo, které „drží lidi při zemi“, takže nelítají s hlavou v oblacích. Absence čtyřky může způsobit problémy s finančními prostředky, se schopností chovat se hospodárně. Bude třeba tyto lidi naučit praktičnosti, vyrovnanosti a trpělivému zvládání každodenních činností.

Vzhledem k tomu, že chybí číslo pět, nemají tito lidé dostatek pohnutek a vytrvalosti k dotažení do konce toho, co začali. Takže je nutné, aby se naučili napřed dokončit jednu věc, než se pustí do druhé.

Šestka vyjadřuje inteligenci a tvořivost, ale nedá sebedůvěru k plnému využití svých možností. Rodina, děti a milující partner jsou pro ně vším.

Chybějící sedmička způsobuje, že člověk dlouho váhá, než se odhodlá do něčeho pustit. Má potíže promluvit na veřejnosti. Není rád o samotě, může pociťovat až paniku.

S chybějící osmičkou je nutno se naučit nejednat podle prvního popudu, ale vždy pečlivě zvážit danou situaci. Lidé, kterým toto číslo chybí, se zbrkle vrhnou do řešení této situace a nadělají tak spoustu chyb.

Pokud číslo devět chybí, jako v tomto případě, zaměřuje se člověk více na ekologii planety a na zdraví lidstva, osvojuje si přirozenější způsoby života, případně se věnuje zemědělskému hospodaření.

Družní, citliví a laskaví...

Lidé s číslem dne 2 jsou družní, citliví, laskaví a intuitivní, ale také nerozhodní. Mají velkou potřebu společnosti druhého. Ať lidé narození druhého dělají cokoli, nedělají to pro sebe. Milují mír a klid.

Lidé s číslem dne 20 jsou lidé laskaví, oddaní, milující klid a harmonii. Špatně snášejí samotu. Mají hojivé a intuitivní schopnosti. Trpí nedostatkem sebedůvěry. Ve vztahu jsou chápaví a tolerantní. Jejich negativní vlastnosti jsou snadné vyvedení z rovnováhy, vzteklost.

Číslo dne 2 a 20 má stejné psychické číslo 2. Tito lidé se zaměřují na péči o druhé lidi, velmi milují svou rodinu, které jsou nadevše oddáni, ale bohužel také mívají křehkou psychickou rovnováhu, což je činí velmi zranitelnými.

Číslo roku 6, což je součet všech čísel roku 2022, dává lásku k harmonii, citlivost a tvůrčí schopnosti, ale navíc také odolnost. Mnozí s šestkou z roku žijí raději na venkově, aby unikli stresům města.

A datum 22. 02. 2022?

Rozdíl mezi daty 2.2.2022, 20.2.2022 a tímto datem je v tom, že toto datum má ještě o jednu dvojku navíc, celkem tedy 7 dvojek, jen jednu jedničku, jiné životní číslo 3 a navíc 1x číslo 4, které je součtem dne 22.

Rozdíly, kterými se toto datum od předchozích liší: Jedna jednička vyjadřuje rezervovanost, odstup, tvrdohlavost, mlčenlivost a neovlivnitelnost druhými, v krajních případech jejich nositelé dokážou projevit své city prostřednictvím někoho jiného.

Jediná čtyřka dává zručnost, kterou často člověk nerozpozná, protože má nedostatek sebevědomí. Povolání, která mají v sobě určitý prvek nejistoty, se pro tyto jednice nehodí. Rádi vědí, kolik mají peněz, aby si mohli své finance uspořádat s přesností, jakou vkládají do všeho ostatního.

Životní číslo 3 je nejdružnější ze všech čísel, dává osobní kouzlo a životní jiskru. Jejich majitelé jsou tvrdě pracující, sami sebe často přetěžují. Stejně jako první data, i toto vytvoří velmi citlivé, až přecitlivělé jedince.

Lidé s číslem dne 22 jsou vytrvalí. Všichni, co jsou narození 22., jsou vyrovnaní, praktičtí, důkladní, metodičtí a laskaví. Výčitky berou velmi vážně. Mají výraznou schopnost řízení a organizování lidí.

Součet dne narození (4) se nazývá psychické číslo. Charakteristické rysy jsou svéhlavost, neústupnost a také smělost, odvaha a trpělivost.

