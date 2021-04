Blíženci

Konečně vás opustila smůla v lásce a hvězdy vám posílají do cesty zajímavé protějšky. Na druhou stranu jste přelétaví a do vážného vztahu se rozhodně neženete. Po nedávných zkušenostech toužíte po lásce na jednu noc. Tak vám to aktuálně bohatě stačí.