Střelec

Stále si stěžujete na to, že nemáte peníze. Jenomže si za to můžete sami. Je pár dní po výplatě a opět jste na tom bídně. Jakmile máte v ruce větší obnos peněz, tak vyrazíte na nákupy. Utněte to, protože si pořizujete nepodstatné cetky a zbytečnosti.