Výzkum University College London na základě dat ze studií trvajících 20 let potvrdil, že průměrný muž ztratí na každé cigaretě 17 minut života, zatímco žena dokonce 22 minuty! Důvod? Ženy vdechují kouř hlouběji a reagují hůř na toxiny v cigaretovém kouři.

Jeden den fuč

Z průzkumu, vyplývá, že pokud vykouříte deset cigaret denně, připravíte se o celý jeden den života. A pokud vykouříte »pouze« jednu cigaretu denně po dobu deseti let, ztratíte 43 dnů života.

Zdravotní potíže přicházejí dříve

Další zjištěním zmiňovaného průzkumu je to, že kouření zkracuje roky života, kdy je člověk v relativně dobrém zdravotním stavu. Kuřáci totiž mívají potíže se zdravím mnohem dříve než nekuřáci. Šedesátiletý kuřák pak mívá podobný zdravotní profil sedmdesátiletého nekuřáka!

Přestat se vždy vyplatí

I když jste kouřili desítky let, odvykání přináší téměř okamžité výhody. Do 24 hodin po poslední cigaretě se začíná regenerovat srdce a plíce a během několika následujících měsíců se výrazně snižuje riziko infarktu a mrtvice. Vědci to shrnuli jasně: „Každá cigareta stojí cenné minuty života a čím dříve přestanete, tím delší a zdravější život můžete očekávat.“

Řeč čísel

● Předčasně umírá přibližně 50 % kuřáků (v průměru o 14 let dříve než zbytek populace).

● Kouření je příčinnou rakoviny plic v 90 % případů.

● Kvůli kouření zemře u nás 18 tisíc lidí ročně. Nejčastěji na rakovinu a srdeční onemocnění.

Chcete přestat kouřit?

Típněte to s Bleskem!

Opakovaně se o to pokoušíte a opakovaně selháváte? Pojďte to zkusit s Bleskem. Hledáme 10 dobrovolníků – kuřáků klasických cigaret, kteří se zapojí do projektu Típněte to s Bleskem!

Koho hledáme

➤ plnoleté muže a ženy, kteří kouří pravidelně klasické cigarety! Co nabízíme Tříměsíční pomoc zdarma!

➤ konzultace u odborníků z Centra pro léčbu ze závislosti na tabáku

➤ psychologickou pomoc a pomoc výživového poradce

➤ podporu a hledání alternativního řešení v případě, že nechcete nebo nemůžete s kouřením přestat

Co požadujeme

➤ Vaši odvahu a chuť přestat kouřit

➤ Zveřejnění vašich úspěchů i neúspěchů v deníku Blesk i na blesk.cz

Pokud vás projekt Típněte to s Bleskem oslovil, pošlete nám do 24. ledna svoji fotografii a krátkou informaci o sobě (věk, bydliště, počet vykouřených cigaret denně a důvod, proč chcete přestat).

Nezapomeňte na telefonický kontakt na sebe! Z došlých e-mailů a dopisů vybere redakce 10 účastníků! Ti projdou základním vyšetřením a odborníci jim nabídnou způsob, jak přestat kouřit, případně přejít na méně rizikový způsob užívání nikotinu.

Kam poslat přihlášku?

■ Písemně: CZECH NEWS CENTER a.s. Iva Dvořáková – Típněte to s Bleskem náměstí Marie Schmolkové 3493/1 100 00 Praha 10 – Strašnice

■ E-mailem: iva.dvorakova@cncenter.cz do předmětu výrazně Típněte to s Bleskem

