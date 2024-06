V případě pachatele loňské tragické střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy se spekulovalo, že muž, který má na svědomí i vraždy v Klánovickém lese a ve středočeské Hostouni a doma měl arzenál zbraní, trpí duševní poruchou. Státní zástupkyně Jana Murínová však v dubnu s odvoláním na zkoumání znalkyně v psychologii uvedla, že nic takového se nepotvrdilo. Žalobkyně také poznamenala, že ne každý člověk, který vyhledá pomoc psychiatra, je nemocný.

Děsivý čin vyvolal diskuzi o potřebě zpřísnění vyšetření žadatelů o zbrojní průkaz. Vydání kladného posudku zdravotní způsobilosti totiž dnes leží výhradně v rukou praktického lékaře. Čeští praktici se nicméně shodují, že na pravidlech není nutné nic měnit. Dosavadní praxe tak zůstává platná, ale praktický lékař si v případě jakýchkoliv nejasností nebo podezření může vyžádat další vyšetření.

„Například od očního lékaře nebo jiného specialisty. Psychický stav pacienta a případná duševní onemocnění se však při krátké prohlídce neposuzují snadno, i proto má praktik tuto možnost a v případě, kdy to uzná za vhodné, by ji měl využít a nechat pacienta projít psychologickým testem,“ říká MUDr. Pavel Brejník, praktický lékař a člen výboru SVL.

Praktik Mucha: Čin šílence...

Povinné psychologické testy však podle praktiků v současné situaci nutné nejsou. „Na základě činu jednoho šílence nemusíme hned volat po změnách jinak funkčního systému. Zároveň bych však z psychologického vyšetření nedělal nějakého strašáka a do budoucna se můžeme bavit o tom, zda by mohlo být běžnou součástí procesu zisku zbrojního průkazu,“ říká MUDr. Cyril Mucha, místopředseda SVL.

Právě on ve své ordinaci vyznává pravidlo, že každý držitel zbrojního průkazu mezi jeho pacienty by měl za život psychologické vyšetření alespoň jednou absolvovat. „Najdou se tací, kterým se to nelíbí. Ve většině případů s tím ale pacienti nemají problém, naopak si často pochvalují, že to bylo zajímavé a něco se o sobě dozvěděli,“ říká MUDr. Mucha.

Některé informace neznáme

Co by však praktici ocenili, je plynulejší tok informací o pacientech od ostatních specialistů. „Vydávání posudků zdravotní způsobilosti není jen razítko. Za to rozhodnutí neseme zodpovědnost my – praktici. Jak ale můžeme udělat skutečně kvalifikované rozhodnutí, když nevíme, že se nám pacient léčí u psychiatra s psychickou poruchou a neřekl nám o tom?“ pokračuje MUDr. Mucha a dodává:

„Každý lékař, který pečuje o nějakého pacienta, má již dnes povinnost ze zákona předat registrujícímu praktikovi informaci o této péči. Ne vždy se tak ale děje a dodržování nařízení nikdo nevymáhá. Lékaři přitom mají dnes k dispozici řadu komunikačních kanálů a nástrojů, jak bezpečně předat informace svým kolegům.“

Nedávná novela zákona o držení zbraní pak podle expertů pro praktiky mnoho nového nepřinese. „Praktičtí lékaři by nově měli mít přístup do Centrálního registru zbraní, nicméně to nám nepřináší žádné nové informace. O držitelích zbraní mezi našimi pacienty víme, protože jsme jim vydávali zdravotní posudek. A pokud k nám přijde někdo nový od jiného lékaře, tato informace by měla být součástí jeho zdravotní dokumentace,“ dodává doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., předseda SVL ČLS JEP.

