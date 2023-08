Posíláte děti na tábor a řešíte ochranu před komáry a klíšťaty. A protože tušíte, že repelent zůstane nepoužitý v kufru, nasadíte svému potomkovi repelentní náramek. Šikovná věc, vypadá dobře a dle návodu výrobce ochrání několik týdnů. Jenže to není pravda!

Řada rodičů už na tábor děti se stejnou „vychytávkou“ poslala a ony se vrátily kompletně poštípané. Odborníci proto vyslyšeli přání maminek a tatínků a údajnou ochranu, kterou náramky poskytují, otestovali. Výsledky? Náramky jsou vyhozené peníze.

Sliby chyby

Informace na obalech stran ochrany zní opravdu velkolepě. Deklarují až osmitýdenní účinnost, a to nejen proti komárům i klíšťatům, ale třeba i proti blechám. Podle výrobců stačí jen náramky navléknout na ruku. »Účinnou látkou« mají být obvykle esenciální oleje. Že je realita jiná, si všimli i zákazníci. „Volaly nám opakovaně se stížnostmi maminky,“ popisuje vedoucí Národní referenční laboratoře pro dezinsekci a deratizaci Martin Kulma.

Odborníci Státního zdravotního ústavu (SZÚ) proto vyrazili na nákup. Do laboratoře přinesli čtyři běžně nabízené »repelentní« náramky, které se prodávají i za několik set korun.

Efekt žádný

A slibovaná ochrana? Vůbec žádná! „Osobně jsem si všechny testované náramky navlékla na ruku a tu vložila do testovací klece, kde máme komáry. Je jich tam až kolem padesáti. Když to popíšu jednoduše, náramky jim byly úplně lhostejné. Do pár sekund jsem byla poštípaná a komáři sedali i přímo na takzvané repelentní náramky,“ říká testující odbornice Terezie Arnoldová, zástupce vedoucího laboratoře.

Komáry nijak neodradilo ani to, když si nasadila všechny náramky naráz. Když pak pokus zopakovaly s kolegyní, která si ruku nastříkala klasickým repelentem s 28% účinnou látkou DEET, komáři ji nepoštípali. Po provedení těchto testů doporučují odborníci SZÚ nespoléhat na údajné »repelentní náramky« a pro ochranu proti hmyzu používat klasické repelenty.

Hazard se zdravím!

Některé výrobky slibují na obalech dokonce několikatýdenní ochranu proti poštípání, a to i při cestách do exotických zemí. „Může se jednat doslova o hazard se zdravím, pokud spotřebitel tvrzení na výrobku uvěří. Nevědomky se může vystavovat například riziku infekce klíšťovou encefalitidou, borreliózou, ale například i malárií či horečkou dengue v tropických oblastech,“ varuje Martin Kulma.

Tyto jsou nanic

Náramek proti bodavému hmyzu, kde výrobce proklamuje dobu ochrany nonstop 3 až 4 týdny.

Podle výrobce je s jednou náplní účinný po dobu 15 po sobě jdoucích dní. Účinný mi látkami jsou geraniol, levandule nebo extrakt z pelargonie gravelonens.

Aktivní látkou tohoto náramku je citronelový esenciální olej a doba účinnosti by měla být minimálně 4 týdny.

Obsahuje éterické oleje z pelargonie a citronely s vysokým podílem repelentní složky geraniolu. Měl by působit čtyři týdny po vyjmutí z obalu, může mít účinnost až 8 týdnů, pokud je při nepotřebě uložen v zakoupeném originálním obalu.

