Podle odborníka lidé v místě neštěstí hodili muži podkovu do jezu, bez lana mu však nepomohla. Záchrannou soupravu kontrolovala i policie. „V době, kdy mladík do řeky skočil, byla ve schránce záchranná podkova, ale nebylo tam lano,“ potvrdila mluvčí orlickoústecké policie Lenka Vilímková.

Hasiči s pomocí potápěčů a lezců a policisté prohledávali řeku od pátku do neděle. Proud byl po deštích velmi silný, hloubka dosahovala tří až čtyř metrů. Výstražná tabule u jezu upozorňuje na možné tragické následky koupání na tomto místě.

To, že záchranná pomůcka nebyla v pořádku, Petr Ptáček kritizuje. „Tyto pomůcky, které jsou nainstalované i na dalších nebezpečných jezech, se stávají terčem vandalství, i když mají zachraňovat životy. Kradou se lana, někdy se i nařezávají, pálí se záchranné podkovy,“ uvedl odborník, který osobně předvedl, jak záchrana pomocí podkovy probíhá.

délka: 00:50.88 Video Na vlastní kůži: Odborník předvedl záchranu z nebezpečného jezu Petr Ptáček, Asociace vodní turistiky a sportu

I když se netrefíte, šance je

Postup je jasný. Zachránce hodí tonoucímu podkovu s dlouhým lanem a pak se ho snaží přitáhnout ke břehu. „I když se při házení netrefíte, tak jez si podkovu vrchním proudem nabere zpátky pod přepad, takže vám neodplave po proudu, ale zůstává v tom válci. Je velká pravděpodobnost, že tonoucí jen natáhne ruku a chytí se,“ vysvětluje Ptáček.

Ukázka záchrany pomocí podkovy v nebezpečném jezu. Autor: archiv Petra Ptáčka

Zrádné proudy

Ten také důrazně varuje před skákáním do podobných jezů. „Rozhodně nedoporučuji do žádného takového jezu skákat, i když je tam nižší průtok a myslíte si, že dosáhnete na dno, tak to není žádná jistota. Dochází tam totiž ke střihu proudů, kde u dna je jeden proud a nahoře je druhý proud a ty proudy se rozdělují. V okamžiku, kdy se chcete postavit, tak vám jeden podrazí nohy. A vrchní vám naopak táhne tělo do jezu,“ dodal Ptáček.