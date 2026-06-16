Ověřit si, jestli někomu něco nedlužíte, stojí čas a peníze. V Česku totiž neexistuje jednotný registr dluhů a výpisy z jednotlivých registrů jsou většinou zpoplatněné. „Je rozumné a ekonomicky výhodné zaplatit minimální poplatek za kontrolu vašich dluhů a získat tak prostor pro řešení případných potíží včas,“ doporučuje Vladimír Vachel, jednatel inkasní společnosti EOS KSI ČR.
Znalosti jsou k nezaplacení
Cestou k jistotě je tak výpis z registru, který nabízí zásadní informace. „Z výpisu se každý dozví, jaké úvěry má aktuálně otevřené – hypotéky, spotřebitelské půjčky, kontokorenty nebo kreditní karty – a jaká je jejich výše. Vidí také svou platební historii: zda splácí včas, nebo zda někdy byl po splatnosti,“ vysvětluje Jiří Rajl, ředitel Nebankovního registru klientských informací.
Pro dlužníka je pak důležité nejen zjištěni, zda nemá nějaký dluh po splatnosti. Vidí také svou platební historii: zda splácí včas, nebo zda někdy byl po splatnosti. „Hodnocení vlastní úvěrové způsobilosti lidem napoví, jak na ně může nahlížet finanční instituce při schvalování žádosti o úvěr,“ dodává.
Dluh není jen půjčka
Dluhy v běžném životě nejsou jen hypotéky a bankovní půjčky. Dlužit můžete i telefonním operátorům a poskytovatelům energií. »Sekeru« můžete mít v místě trvalého bydliště kvůli odpadům nebo nezaplacenému poplatku za psa. A u státu třeba za neuhrazené pokuty nebo zapomenutou platbu za daň z nemovitosti.
Důslednost a zodpovědnost vás tak může chránit před problémy, o kterých jste vůbec netušili. „Nebojte se nahlížet do registrů, ani jiných portálů, které ověří stav vašich finančních závazků. Stejně jako slouží finančním institucím, měly by sloužit i obyčejným lidem,“ říká Vachel. A vyplatí se hlídat nejen své dluhy, ale proklepnout si můžete třeba budoucího nájemníka.
Kde se vyplatí ověřit závazky
Každý, kdo začne pátrat po svých případných dluzích, by měl registry vybírat opatrně. Je totiž možné narazit na různé firmy, které jen přeprodávají informace z důvěryhodných databází a za své služby účtují vysoké ceny. Podívejte se, jaké jsou nejspolehlivější registry a kolik za jejich služby zaplatíte.
Rada: Vždy si ověřte, jak velký rozsah údajů od vybrané společnosti dostanete a zda vám úhrada vyšších poplatků za nabízené služby stojí.
Bankovní registr klientských informací (BRKI)
- Obsahuje informace o půjčkách, úvěrech na bydlení, kontokorentech a debetech na běžných účtech, včetně aktuálních údajů o existujících smlouvách, historických závazcích i těch, které jsou ve fázi žádosti nebo byly zamítnuty.
- Eviduje pozitivní (pravidelné a včasné placení) i negativní data (opomenuté a neuhrazené splátky).
- •Aktualizace je měsíční, data se uchovávají 4 roky po splacení půjčky (žádost o neuzavřeném úvěru se eviduje 12 měsíců).
Nebankovní registr klientských informací (NRKI)
- Obsahuje informace o úvěrových produktech (přijatých i odmítnutých), o jejich výši, splátkách a o tom, zda jsou plněny řádně a včas.
- Aktualizace je měsíčně a data se uchovávají 4 roky po ukončení smluvního vztahu (žádost o neuzavřeném úvěru se eviduje 6 měsíců).
Jak získat výpis
Společný výpis z BRKI/NRKI získáte na https://kolikmam.cz/komplexni.-vypis./. Výpis obsahuje i údaje o insolvencích a exekucích. Ceny se liší podle metody dodání: On-line za poplatek 200 Kč (ověření přes Bankovní identitu). Na poště zaplatíte 350 Kč a stačí doklad totožnosti.
SOLUS (Sdružení na ochranu leasingu a úvěrů spotřebitelům)
- Sdružuje banky, nebankovní společnosti, pojišťovny, energetické společnosti i mobilní operátory atd. a obsahuje pozitivní i negativní informace o dlužnících.
- Neplatič se do databáze nejčastěji dostane, pokud 3x po sobě neuhradí platbu (faktury za telefon, účet za elektřinu, splátka úvěru apod.).
- Doba prodlení před zápisem do registru musí být nejméně 30 dní a výše dluhu nejméně 500 Kč
- V registru informace zůstávají jeden rok (telekomunikační služby a energie) nebo tři roky (dluh u úvěru). Výmaz údajů není možný.
Jak získat výpis:
- On-line přes portál NejsemDlužník.cz. Za 250 Kč získáte jak výpis z registrů Solus, tak z Centrální evidence exekucí a Insolvenčního rejstříku.
- V aplikaci SMS výpis je cena 50 Kč za SIN kód + 99 Kč za první příchozí SMS s výpisem. Každá další SMS za 30 Kč.
Dluhy u státu
Pro kontrolu finančních závazků u státních institucí je možné využít aplikaci Nedlužím státu (www.nedluzimstatu.cz).
- Nabízí seznam všech institucí, u kterých můžete mít dluh a kroky, jak případné dluhy ověřit.
- Nově má i sekci o soukromých dluzích. Najdete v ní, jaké rejstříky a registry kontrolovat nebo jak vyhledat seriózní dluhovou poradnu.
- Použití aplikace je zdarma
Centrální evidence exekucí (CEE)
- Obsahuje informace o pravomocných exekucích vedených soudními exekutory (neobsahuje údaje o exekucích vedených finanční nebo celní správou, zdravotními pojišťovnami aj.).
- Údaje se zapisují do 3 dnů poté, kdy je exekuce pravomocná a vymažou se po 15 dnů po skončení.
Jak získat výpis:
- Elektronicky po registraci na www.ceecr.cz. Poskytnutí seznamu všech zapsaných exekucí u dané osoby stojí 60 Kč, stejně tak detailní údaje o jednotlivé exekuci
- V tištěné podobě na Komoře v Praze či Brně, anebo pobočkách České pošty s Czech Pointem. Výpis stojí 50 Kč za každou stranu.
Rada: Pokud si necháváte dělat výpis »sami na sebe«, je to jednou ročně za zvýhodněnou cenu 75 Kč pokud nepřesáhne 6 stran, při více stranách pak 100 Kč.
Zdarma poradí s dluhy
Komplexní podporu lidem, kteří řeší problémy spjaté s dluhy a finančními obtížemi, nabízí nový web provozovaný Asociací občanských poraden. Je zaměřený především na online dluhové poradenství.
„Klient obdrží od poradny nejpozději do 7 pracovních dnů odpověď na svůj dotaz. Pokud by to situace vyžadovala a jednalo se o složitější situaci, která vyžaduje osobní schůzku, nabídne poradna i termín konzultace,“ říká Andrea Kuželová z Asociace občanských poraden. Poradenství je zdarma. Kontakty najdete na help.obcanskeporadny.cz
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