Důležité je na začátku:
Všechno podstatné byste měli najít v úvodní části A – informaci, zda máte přeplatek (peníze vám vrátí) nebo nedoplatek (dlužíte), datum splatnosti i variabilní symbol. Najdete tu spotřebu v daném období, novou výši záloh pro období následující i kontakty na dodavatele pro případ reklamace.
Zákaznické číslo:
Pod tímto číslem firma eviduje čísla vašich měřicích zařízení, spotřebu, odečty nebo konečný stav pohledávek. Běžně se využívá jako variabilní symbol u platby.
Číslo odběrného místa:
U elektřiny má zkratku EAN, u plynu EIC. Potřebujete ho při samoodečtu i při změně dodavatele. Je pevně spjaté s místem, ne s vámi.
Obchodní část ceny:
Tato cena se mění podle vaší smlouvy s dodavatelem. Je to cena spotřeby (platíte za odebrané MWh), stálá platba (platíte ji bez ohledu na spotřebu) a daň (28,30 Kč/ MWh plus 21 % DPH).
Informace o měření:
V kolonce způsob odečtu se dozvíte, jestli k číslům firma došla odečtem, samo odečtem nebo odhadem.
Regulovaná část ceny:
Tato část se se změnou dodavatele nezmění. Ukazuje, jakou část celkové ceny tvoří distribuční část, kterou každý podzim stanovuje ERÚ. Je v ní cena za rezervovaný příkon (jistič), cena za distribuci (jdou provozovateli přenosové soustavy), systémové služby (jde ČEPS) a cena za činnost OTE (jde státem vlastněné OTE a.s., regulátor trhu).
Ceník:
Často malým písmem u výpočtu obchodní části ceny najdete uvedený ceník, podle kterého platíte (dodavatelé jich mají několik).
Tarif:
Tarifní či distribuční sazbu nejčastěji najdete u výpočtu obchodní části ceny.
Informace o smlouvě:
Bývají uvedeny na posledních stránkách včetně toho, zda máte smlouvu na dobu určitou či neurčitou, data výročí a výpovědní lhůty.
Vyúčtování můžete reklamovat
Máte platit nezvykle mnoho? I ve vyúčtování může být chyba. Než sáhnete do peněženky, zkontrolujte, zda sedí cena za MWh a měsíční poplatky s tím, co máte ve smlouvě. Stačí zamčená branka, pes na dvorku a odečítač nepřijde. Distributor spotřebu jen odhadne. Pro nápravu stačí provést samoodečet a fakturu reklamovat u dodavatele.
„Samoodečty jsou nejlepší cestou, jak může domácnost zpřesnit svoje platby na energie. Dodavatel díky tomu získá jasný přehled o spotřebě, a může tak co nejpřesněji nastavit doporučenou výši záloh. Třeba naši klienti jenom v loňském roce samoodečtů provedli přes 2,6 milionu,“ dodává Ondřej Svoboda, mluvčí ČEZ.
Chybné vyúčtování reklamujte písemně. Uveďte své údaje, číslo smlouvy a co přesně se vám nezdá. Dodavatel má na vyřízení reklamace 15 dnů. Pokud jde o spor o spotřebu, může se lhůta protáhnout.
Získejte přeplatek
Zálohy zasílané dodavatelům někdy vytvoří pěkný balík přeplatku. Jenže ne vždy vám je dodavatel vrátí automaticky na účet. „Přístup k přeplatkům se liší dodavatel od dodavatele. Solidní dodavatel by ale neměl zákazníkům vracení přeplatků nijak ztěžovat. Třeba u nás na to tak stačí pár kliknutí v aplikaci MŮJ ČEZ nebo rychlý telefonát,“ říká Ondřej Svoboda, mluvčí ČEZ.
● Výzva k úhradě: Písemně distributora vyzvěte k vrácení peněz. Když je nevrátí, jako běžný spotřebitel (domácnost) můžete podat návrh na zahájení sporu u Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Je to levnější a rychlejší než soud. Pokud máte v ruce rozhodnutí ERÚ nebo soudu (exekuční titul) a firma stále nereaguje na výzvy a neplatí, můžete na ně poslat exekutora.
● Započtení: Započtěte si přeplatek proti budoucím zálohám. Stačí po určitou dobu přestat platit zálohy, dokud si přeplatek nevyberete zpět. Oficiálně to ale dodavateli oznamte.
Vyúčtování stále častěji i online
Svoje účty stále častěji řešíme online přes aplikace dodavatelů. „U nás v ČEZ Prodej už několik let nabízíme možnost v aplikaci MŮJ ČEZ vyúčtování plně odbavit,“ říká Svoboda z ČEZ. Zkontrolujete si v ní, kolik peněz jste na zálohách zaslali, když vyúčtování skončí nedoplatkem, můžete jej rovnou z aplikace zaplatit.
Detailní fakturu si můžete stáhnout jako PDF. Můžete si v ní i zvýšit nebo snížit zálohy. „Obliba naší aplikace u klientů přitom dlouhodobě roste – loni jsme přes ni v ČEZ Prodej odbavili přes čtyři miliony požadavků,“ dodává Svoboda.
