Beran

Milí Berani, dnes budete řešit finance a dost vás to vyčerpá. Po pravdě řečeno na tom nejste tak dobře jako jindy a dělá vám to starosti. Naštěstí se na vás usměje štěstí a peníze vám spadnou do klína. Nakonec se z problémů vylížete a nastane klid.