Liška se snažila vymanit z řetězu: V psím hospici ukázala, že miluje lidi! Najde nový domov?
V otřesných podmínkách, uvázaná na řetězu v chlívku, žila fenka Liška (asi 9). Byla špinavá, bázlivá, nesocializovaná, protože majitel se jí nevěnoval. Poté, co se jí vzdal, se jí ujali v psím hospici Dejte nám šanci v Bukovince na Blanensku, kde už rok a půl čeká na nový domov.
Z pekla, ve kterém žila, vysvobodila Lišku provozovatelka psího hospice Eliška Vafková. „Majitel se o ni vůbec nestaral, žila na divoko, bez jakékoli péče. Trvalo to dlouho, ale po dlouhém přemlouvání jsem ho nakonec přesvědčila, aby se jí vzdal,“ popsala Eliška.
Špinavá, páchnoucí
Fenka byla po příchodu do hospice v hrozném stavu. „Byla špinavá, smradlavá. Majitel tvrdil, že je to starý, 15letý pes. Když jsme ji ale zbavili všech nánosů a nechali ji prohlédnout veterinářem, ukázalo se, že jí je tak osm, devět let,“ řekla Eliška s tím, že i kondičku má Liška skvělou. Miluje dlouhé vycházky, které jí původní majitel odpíral, v lese vždy ožije a užívá si to tam. „Je to naprosto úžasný, skvělý pes. Zvládá výlety, zvládá túry, ujde i 25 kilometrů v terénu, po kopcích,“ popsala.
Potřebuje pohyb
Liška by se hodila k aktivním lidem. I když si ráda poleží v peřinách, potřebuje hodně pohybu. „Není to pes pro staříčky, kteří by ji chtěli jako parťáka na gauč. Ona by tam s nimi ležela, ale trápila by se, protože by jí chyběla aktivita,“ řekla provozovatelka hospicu. Dodala, že Liška ale rozhodně nepatří ani na dvůr se spaním někde ve sklepě. „To občas zájemci o adopci nabízejí. Nic takového ale pro ni nechci, takhle už žila, teď si zaslouží opravdový, krásný domov, kde bude součástí rodiny, protože kontakt s člověkem vyhledává a miluje,“ zdůraznila.
Ulámané zuby
Jediný handicap, který Liška má, jsou chybějící přední zuby. „Má je ubroušené a ulámané od řetězu, na kterém byla uvázaná a který kousala v naději, že se z něj dostane,“ řekla Eliška. Jinak je fenka naprosto zdravá, nebere žádné léky, a je kastrovaná. Zájemci, kteří by jí byli schopni dopřát aktivity a zároveň jí dát i milující domov, mohou kontaktovat spolek telefonicky na čísle 605 711 154 nebo na e-mailové adrese dejtenamsanci@gmail.com.
