Rak

Rozladěná Venuše vnese do vašeho života nespokojenost a odhodláte se ke změně. Naštěstí vám do noty hraje Mars, díky němuž poletí vaše sebevědomí nahoru. Nakonec se vám podaří prosadit své zájmy, ale rozhodně to nebude procházka růžovým sadem.