Led, sníh a náledí jsou jasnou známkou toho, že byste měli mít na voze nasazeny zimní pneumatiky. Bez nich na zamrzlé silnice vůbec nevyjíždějte. Jenže i když je máte, může vás náledí a uklouzaný sníh pěkně potrápit. Jedete na hory nebo do míst, kde náledí hrozí? Na tohle se připravte.

Nelepte se

Počítejte s tím, že při brzdění můžete mít i pětinásobnou brzdnou dráhu než na suchém asfaltu nebo že řidič před vámi může na náledí zazmatkovat. Držte si proto mnohem větší odstup od vozidel, než jste zvyklí v létě.

Na náledí nevyjíždějte

Potkal vás po cestě mrznoucí déšť a vzniká nebezpečné náledí? Žádné asistenty, 4x4 ani ABS vám nemusí pomoci. Jestli nelze jet ani pomalu, zastavte u nejbližší pumpy, dejte si pauzičku a počkejte na silničáře.

Při smyku nezmatkujte

Jestli se vaše auto dostane do smyku, vyšlápněte spojku, dívejte se a zatáčejte do směru, kterým chcete pokračovat v cestě, i když auto momentálně jede jinam. Máte-li ABS, brzděte. Buďte připraveni korigovat smyk kyvadlovitě několikrát za sebou, ale citlivě, žádné trhavé pohyby volantem. ESP vůz stabilizuje. Pokud ne, opřete se do brzd.

Testujte vozovku

Čas od času na rovném úseku a když blízko nic nejede, krátce otestujte brzdy. Nebudete díky tomu překvapeni délkou brzdné dráhy, až půjde do tuhého a brzdění si vyžádá nebezpečná situace.

Držte otáčky nízko

Nízké otáčky a vysoký převodový stupeň usnadňují jízdu vpřed na zledovatělé vozovce – menší riziko smyku.

Nevyprošťujte svépomocí

Skončili jste mimo vozovku? Nesnažte se vůz sami vyprostit. „Auto můžete nechtěně při manipulaci ještě více poškodit, ale hlavně riskujete zdraví při pohybu po silnici. Doporučujeme se vždy obrátit na asistenční společnost vaší pojišťovny, která na místo vyšle zásahové vozidlo, jež dokáže havarovaný vůz bezpečně vyprostit,“ říká Aleš Povr z České asociace asistenčních společností.

Takhle zvládnete obtíže

KOPEC – Do zledovatělého kopce vyjíždějte především plynule. Jakmile budete příliš tlačit na plyn nebo ho naopak pustíte, trhnete s volantem nebo přibrzdíte, můžete zůstat v kopci stát. Řešením je nasadit řetězy, zkusit si cestu podsypat nebo vycouvat.

ZATÁČENÍ – Rychlost si upravte už před zatáčkou a zledovatělé zatáčky projíždějte pomaleji a bez prudkého plynu či brzdy. V zatáčce do kopce pouze udržujte rychlost, nesnažte se příliž zrychlovat a z kopce brzděte motorem.

BRZDĚNÍ – Brzděte s koly v rovném směru. S ABS se pak nemusíte bát sešlápnutí brzdy naplno. Při prudším brždění do zatáčky ale zvyšujete riziko smyku.