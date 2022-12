Kalamita v Česku: Autonehody, kolony, uzavřené silnice! Bude sněžit dál? Sledujte radar Blesku

Na většině území Královéhradeckého kraje v noci na pondělí a dopoledne sněžilo. Policie od rána do dnešních 11:30 evidovala 29 dopravních nehod, což je víc než běžný denní průměr. Žádná z nich nebyla vážná, řekla ČTK mluvčí policie Šárka Pižlová. Podle krajských silničářů jsou všechny udržované silnice v kraji s opatrností sjízdné.

V kraji by v pondělí mohlo napadnout až deset centimetrů sněhu, na návětří hor by to mohlo být 15 až 25 centimetrů. „Budou se tvořit sněhové jazyky, na hřebenech hor i závěje,“ uvedli meteorologové. Večer by mělo srážek od jihozápadu ubývat.