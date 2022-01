Zima byla na řidiče doposud vlídná. A tak většina řidičů v Česku nechává na sněhové řetězy sedat prach. Jenže stačí si naplánovat lyžařský výlet do hor a všechno je jinak. Dobré řetězy by vám měly především umožnit rozjezd na zledovatělém povrchu nebo pomoci vyjet do zmrzlého kopce. A ve chvíli, kdy se je ve sněhové vánici snažíte na vůz nandat, stane se pro vás nejdůležitější vlastností to, jestli se snadno nasazují.

Na to všechno si rakouský autoklub posvítil. Test devíti modelů sněžných řetězů ukázal, že i textilní návleky na kola odvedou dobrou práci. Jen je musíte včas sundat.

Rakouský autoklub ÖAMTC otestoval šest klasických a tři textilní sněhové řetězy. Autor: Zdroj: ÖAMTC, Pozn.: Čím vyšší známka, tím horší, ceny dle Heureka.cz

Na suchu je problém

Součástí testu byly i pasáže, kdy se jelo zhruba 50 km po suché silnici. Tady dostaly všechny textilní řetězy výrazně zabrat, opotřebovaly se výrazně rychleji než jejich kovové protějšky. A to jim zásadně zhoršilo celkovou známku. Na druhou stranu při této zátěži praskl i článek řetězu u jednoho kovového.

Led a sníh na výbornou

Jízdu na površích, na které jsou určené, zvládly všechny řetězy bez větších problémů. Textilní Michelin Easy Grip Evolution dokonce lépe než naprostá většina kovových řetězů a dělí se o první místo v této disciplíně s klasickými Pewag Servomatik.

Textil nasadíte snadněji

Ve snadnosti nasazování textilní řetězy vedou na plné čáře. I ty z nich, které se nasazují nejhůře, nandáte snadnějinež ty nejsnazší z řetězů kovových.

