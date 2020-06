Váhy

Na rodinnou idylku to dneska nevypadá, ale vy se do hádek pouštět určitě nechcete. To se radši zabavíte po svém a partnera necháte zchladit. I kdyby vám řekl něco nepěkného, dokážete to přejít. Na nějaký konflikt nemáte sílu. Ani náhodou.