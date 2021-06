Kdyby se dějiny ubíraly trochu jiným směrem, mohl být pohledný závodník Ferdinand Habsburský aktuálně následníkem českého trůnu. Mladík s modrou krví totiž patří do rodiny, která českým zemím vládla po celá staletí - mezi jehož předky patří mimo jiné také Marie Terezie. I to je možná důvodem, proč se i coby rakouský občan stále zajímá o dění v naší zemi. Tornádo, které ve čtvrtek v noci poničilo několik moravských vesnic, jej zasáhlo, a tak se na sociálních sítích rozhodl šířit do světa povědomí o hrozivé přírodní katastrofě v Česku. Jak na svém twitterovém účtu, tak i na facebooku sdílel odkaz na veřejnou sbírku Nadace Via, a své followery ponoukl, aby přispěli.

vyjádřil Moravanům následník habsburského trůnu svou sounáležitost. Na twitteru dokonce uveřejnil i návod, jak webový formulář v českém jazyce vyplnit, a vysvětlil, že příspěvek 300 korun je necelých 12 euro.

Kdyby alespoň část jeho fanoušků přispěla, byla by to pro Moravu skutečně velká pomoc – budoucího monarchu totiž na těchto platformách sleduje úctyhodný počet příznivců, na twitteru více než 10 tisíc lidí, na facebooku přes 19 tisíc, a většina z toho jsou cizinci.

délka: 03:54.20 Video Zkáza obce Hrušky z dronu: Takhle tornádo zničilo obec na Břeclavsku Blesk - David Malík

„Je od vás moc hezké a laskavé, že vám záleží na Češích,“ psali mu pod příspěvkem, jímž byla tmavá fotka zachycující hrůzy po tornádu, dojatí fanoušci. „Samozřejmě že záleží,“ reagoval na slova Ferdinand. Snímek zachycující živelkou pohromu, která zasáhla naši zemi, opatřil jímavým nápisem „myslím na tebe, Česká republiko“.

V množství poděkování od jeho českých sledujících, a slov podpory od sledujících zahraničních, zazněl dokonce názor, že by možná nebylo špatné obnovit v naší zemi monarchii. A to i přesto, že pravnuk posledního českého králenavštívil Českou republiku poprvé (a prozatím naposledy) v prosinci roku 2019.

Fotogalerie 117 fotografií Ferdinand Zvonimir Habsburg-Lothringen podpořil zdevastovanou Moravu Autor: Facebook, twitter

Do Prahy to z Rakouska jel tehdy Ferdinand se svým luxusním vozem Aston Martin přes Český Šternberk, sídlo staré české šlechty, a hned ho potkala nehoda – podařilo se mu ztratit drob, jímž si chtěl udělat záběry hradu ze vzduchu. V Praze pak navštívil chrám svatého Víta, tedy místo, kde se jeho předek a také jmenovec Ferdinand I. Dobrotivý roku 1836 nechal jako poslední Habsburk korunovat českým králem. Také navštívil vánoční trhy na Staroměstském náměstí a zašel si do hospody „na jedno“. Podle snímků, které sdílel na sociálních sítích, mu české pivo náramně chutnalo…