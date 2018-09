Projel trabantem celý svět, leccos viděl a říká, že migrace nemá dobré řešení. Dokumentarista Dan Přibáň sám sebe označuje za realistického rasistu, který má na uprchlíky osobitý názor. Podle něj by měli vědět, že se cestou do Evropy můžou utopit a nikdo je nezachrání, a tvrdí, že Německo svým přístupem zachránilo Česko. Přibáň to řekl v rozhovoru pro Reflex.