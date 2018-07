Golfistka Míša málem umřela kvůli meningokovi a chřipce. Teď je zpět ve hře

Mladá golfistka Michaela Kulhánková málem podlehla zákeřné meningitidě. Postihla ji loni v lednu krátce před maturitou. Znovu se pak musela učit chodit i mluvit a její uzdravení je prý něco jako zázrak. „Řekla bych, že jsem šťastný člověk, že je to spíš náhoda, že jsem se uzdravila, a také jsem mladá. Lékař říkal, že je to o náhodě, spousta stejně starých lidí nemá končetiny, případně mají postižení,“ řekla Míša pro Blesk Zprávy. Po nemoci se letos vrátila zpátky ke golfu a na vrcholné soutěži už dosáhla i na čtvrté místo.

Vše odstartovala banální nemoc. „Měla jsem chřipku, tu jsem přechodila, dostalo se to do mozkomíšního moku, šlo to do mozku,“ popsala pro Blesk Zprávy Míša. Proti nebezpečné meningitidě neměla očkování, lékaři ji ale upozornili, že i kdyby jej měla, nemuselo by být účinné. Meningokoka existuje totiž mnoho kmenů.

„Mluvila jsem s Míšou po telefonu, byla jsem tehdy na nějakém školení v Krkonoších. Během hovoru však Míša zkolabovala, vypadl jí telefon z ruky, upadla na zem a nereagovala,“ popsala Eva, matka dívky. Duchapřítomně zavolala záchranku. Míša však byla sama doma, a tak se záchranáři museli do bytu doslova vlámat, v prvních okamžicích to prý vypadalo, že je pozdě.

Prospala 16 hodin denně, nemluvila a nechodila

Míša skončila v nemocnici, když se po pár dnech probrala, následoval šok. „Nevnímala jsem několik dní, jenom si vzpomínám na neuvěřitelnou bolest. Když jsem se začala probírat, zjistila jsem, že pořádně nevidím, neslyšela jsem, nemohla jsem mluvit. Jen jsem ležela na posteli a koukala na mámu, jak mě drží za ruku a řinou se jí slzy po tváři. Byly to nejhorší dny mého života,“ popsala Míša.

Máma u ní v nemocnici trávila 24 hodin denně, nechala práce. A byla pro Míšu, která stále zůstávala v nemocnici a prospala i 16 hodin denně, největší oporou.

České seniory zabíjí pneumokok, umírá čtvrtina nakažených. Očkujeme nejméně v Evropě

Mladá golfistka se začala vracet postupně do života až letos v dubnu. Možná jí pomohly i lázně, které tou dobou absolvovala. Pořád byla ale velmi slabá. Ušla pár metrů a unavila se. Vitalita se ale vrátila a dneska znovu hraje i golf. Na národní akci se umístila na čtvrtém místě.

„Bylo to Mistrovství ČR na jamky. Můj úspěch byla náhoda bez tréninku, bez ničeho, jen jsem si řekla, že si půjdu zahrát,“ popsala Míša. Na mistrovství se ukázala původně proto, aby si zahrála a pozdravila kamarádky.

Maturita a cesta do USA

Do budoucna si Míša chce jít za svými sny, odmaturovala a díky výborným výsledkům v golfu, kde hraje vyšší amatérskou soutěž, dostala stipendium na škole v USA. Studovat bude „byznys“, jak říká, ale stane se i součástí zdejšího golfového týmu. Odlétá už za měsíc.

Meningokoková meningitida: očkováním lze dítěti zachránit život

Meningitida je v podstatě zánět mozkových blan. Je to nemoc, která člověka může velmi vážně ohrozit na životě a vyžaduje akutní lékařskou pomoc. Patří sem třeba i pneumokoková meningitida, která ohrožuje nejvíc děti a seniory. Lékaři proti onemocnění doporučují očkování.

Podle lékařky Jany Kozákové mělo loni jenom pneumokokové onemocnění 444 lidí. 79 z toho jich zemřelo. V roce 2016 mělo toto onemocnění 323 lidí a zemřelo jich 66. Pro letošní rok se také trochu změnil očkovací kalendář. Mezi jednotlivými vakcínami jsou nově větší časové rozestupy.