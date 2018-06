„Běhá mi z toho mráz po zádech. Nevěřil bych, že je něco takového možné, co jsou schopni předvádět vysokoškolsky vzdělaní pracovníci, a že je to celé zaštítěno lékařem. To mě upřímně vyděsilo. Jsem velice zvědav, jakou to bude mít dohru,“ uvedl pro Blesk Zprávy Petr Šonka, předseda Sdružení lékařů pro děti a dorost.

Podobně to vidí také Ilona Hülleová, předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost. „Jsem ráda, že takový dokument byl zveřejněný, protože snahy pacientů hledat alternativní cesty a nedůvěra k lékařům vede k tomu, že dojde až k poškození pacientů, nebo přinejmenším k zanedbání vhodné péče, jsem ráda, že to někdo zmapoval, dal si tu práci. Nehledě jaký šílený byznys se v tomto otevírá. Přičemž se neustále řeší podhodnocení práce lékařů a sestřiček,“ řekla Blesk Zprávám lékařka.

Podobně kriticky praktiky v Aktipu vidí také další lékař Cyril Mucha, který je členem Společnosti všeobecného lékařství. „Viděl jsem to a byl jsem zděšen. Jsem zastáncem psychosomatické medicíny. Čím víc jsem v medicíně, tím víc vidím, jak jednotlivé problémy mají vztah k psychice, ať jsou to bolesti zad, nebo nespavosti a podobně. Obrovský vliv na to má psychika, s tím bych souhlasil. Ale co bylo předváděno v tomto dokumentu, to bylo podle mě na hranici žaloby. To byly neuvěřitelné přístroje,“ ohodnotil celou záležitost Mucha.

Stejné linie pohledu se drží i homeopat a prezident společnosti Poočkování.cz Václav Hrabák. Podle něho bylo vystoupení Lenky Krutilové hrozné až tragikomické. Hrabák kritizoval také to, že přístup centra hází špatné světlo na všechny alternativní cesty medicíny.

„Je potřeba si uvědomit, že lidé vyhledávají různé obory alternativní medicíny právě proto, že fungují. A řadě lidem skutečně pomohly i se závažnými problémy, což může být potvrzeno i diagnosticky,“ řekl pro Blesk Zprávy homeopat.

Hrabák ale jedním dechem dodal: „Fungují však pouze, pokud terapie provádějí dobří terapeuti. Dobří, ve smyslu nejen svými schopnostmi, ale i lidsky. Alternativní medicína vždy přitahovala podvodníky a šarlatány. Je důležité, aby lidé pořady typu Infiltrace viděli, protože jsou to především oni, kdo se rozhoduje, jakým způsobem se budou nebo nebudou léčit.“

Podle Hülleové je navíc smutné, že k podobným „šarlatánům“ přijdou lidé v nouzi a kolikrát také s poslední korunou v kapse. Šonka zmínil i to, že by podobné chování v 21. století určitě nemělo procházet. Odborník si dovede představit, že i při současné právní úpravě, by lékaři v takovém zařízení měli být odpovědni za to, co dělají, a nést následky.

Například za tolik zmiňované pacientky s rakovinou, které v Aktipu podle dokumentaristů promeškali správný čas na léčbu. Podobně to vidí i Mucha. Ten si prý nedokáže představit, že je takové jednání lékařů podle Hippokratovy přísahy. Mucha poukázal na další problém, který lékaře trápí a který může stát za rozhodnutím pacienta, že vyhledá alternativní přístup.

„Ta paní psycholožka, která hovořila, to byly neuvěřitelné blafy. Jediné, co je na tom vidět, a dokazuje to je, že lékaři zavaleni nesmyslnou administrativou nemají čas komunikovat s pacienty. Tady je to o tom, že vyslechnou pacienta a hovoří s ním, ale jinak ty přístroje, paní psycholožka, nekoordinovanost a nenávaznost, ta byla neuvěřitelná,“ zkritizoval odborník zával byrokracie.

Ovšem Aktip je podle Muchy na úrovni šarlatánů. „Já tomu nerozumím. To byla obskurní medicína na úrovni šarlatána nebo kouzelníka křepčícího kolem ohniště. Jestli to jsou zklamaní, nedostatečně ohodnocení, nebo zhrzení lékaři, neumím si to představit. Jsem z toho překvapen a nerozumím tomu,“ uzavřel odborník.

Ministerstvo: Není to v souladu s dobrými mravy

Nelibě se vyjádřilo také ministerstvo zdravotnictví. „Považujeme skutečnosti, které se objevily v dokumentu České televize, za velmi závažné. Máme důvodné podezření, že zde dochází k neoprávněnému poskytování zdravotních služeb,“ uvedla v reakci pro Blesk Zprávy mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová a dodala:

„Proto v následujících dnech podáme podnět na Magistrát hlavního města Prahy, který je kontrolním orgánem poskytovatelů zdravotních služeb na území Prahy, a podnět na Českou lékařskou komoru, protože máme pochybnosti i o tom, zda postupy lékařů jsou lege artis, tedy na náležité odborné úrovni,“ dodala mluvčí.

Podle ministerstva je v dokumentu vidět chování, které je v rozporu s etikou a dobrými mravy. Do budoucna by ale podobným praxím mohla být učiněna přítrž, vypadá to, že už v létě vznikne nový zákon o léčitelství.

Aktip: Všechno je v pořádku, za nic nemůžeme

Podle vedoucí centra Jarmily Klímové je však všechno v pořádku, za svými lidmi stojí, a jestli se prý někdy vyjádřili kontroverzně, mohou za to dokumentaristé, kteří podle jejích slov film šikovně sestříhali a zmanipulovali odpovědi pracovníků zařízení.

„Dokument jsme viděla. Vnímám ho jako účelový a zmanipulovaný. Z mého hlediska tam zaznělo z úst tvůrců pořadu mnoho jednoznačně a prokazatelně lživých komentářů. Prokazatelně lživé výroky o tom, že používáme necertifikované metody a tak dále. Věci, které uvedli, byly v drtivé většině případů hrubě vytrženy z kontextu,“ uvedla pro Blesk Zprávy Klímová.

Aktip je podle Klímové v pořádku, klienti neodcházejí a centru údajně vyslovují podporu, Klímová dále uvedla, že ze seminářů, na kterých je přihlášeno několik set klientů, se odhlásili pouze 3 lidé. S tvůrci filmu by se prý Klímová sejít nechtěla. Necítí takovou potřebu.