Zdechovský s výpadem proti IKEA narazil i u českých nábytkářů. Komplikuje jim výrobu

Před Vánoci se znovu rozhořel spor o certifikaci českých lesů. Olej do ohně tentokrát přilil europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), který kvůli požadavku nábytkářského gigantu IKEA dal podnět Generálnímu ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské unie. IKEA se totiž zavázala, že do roku 2020 budou všechny její výrobky z recyklovaného dřeva, nebo toho s certifikací FSC. To Zdechovský vidí jako diskriminaci českých producentů dřeva. Řetězec ale jeho tvrzení odmítá.