Děti pomalovaly nebohého poníka. Neskutečné týrání zvířete, hřmí lidé na Facebooku

Růžová barva na ohonu, srdíčka a podpisy, malůvky a černé skvrny. To je dílo, které vytvořilo šest dětí na bílé srsti poníka v zábavném parku Šikland v Šiklově mlýnu. Během rodinného festivalu, kde přišel o život chlapeček (†5), který spadl z vláčku, se odehrály i takové hrůzy. Jedna z aktivit totiž spočívá v malování potravinářskými barvami na poníka. Ten musí vydržet od dětí všechno. Jenže je to pro děti dobrý vzor chování jak zacházet se zvířaty?

Jde o týrání poníka?

"Nenazývala bych to týráním. Koně a poníci, kteří jsou trénovaní a zvyklí na děti musí být velmi pokojní," vysvětlila veterinářka Markéta Petráňová, která se na koně specializuje. S poníky i koňmi se totiž dělá leccos. Například při hipoterapii (fyzioterapie na koni – pozn. redakce) musí opravdu vydržet i nepříjemné situace. "Co je však za hranou, je malování kolem očí. To je vyloženě nebezpečné, i když jde jen o potravinářskou barvu," popisuje odbornice. Očité svědectví tragédie na festivalu u Žďáru nad Sázavou: Jak se chlapec (†5) dostal pod kola vláčku

Poník totiž stejně jako člověk může onemocnět zánětem spojivek. Velký pozor by si měly dávat děti i na poníkovy slabiny, protože to je jejich velmi citlivé místo. Vhodné podle veterinářky není ani držení koníka za hlavu. "Kdyby tomu poníkovi něco vadilo, dal by to najevo, pokousal by je, stavěl se na zadní a kopal," řekla Petráňová. Důležité prý je hlavně to, aby rodiče dětem vysvětlili, že na zvířata se běžně nemaluje. Na to mají papír. "Kdyby pak přišli k nějakému zvířeti, které na tohle zvyklé není, mohl by to být velký problém," uzavírá.

Omluvy a sliby

Provozovatelům areálu nakonec došlo, že to není v pořádku: "Velice se omlouváme, v žádném případě jsme nejednali ve špatném úmyslu. Barvy byly nezávadné potravinářské, které se používají k malování dětí na obličej," stojí v jejich komentáři. "Pro příště se podobných aktivit striktně vyvarujeme," slibují na závěr. Chlapce (†5) přejel vláček na festivalu u Žďáru nad Sázavou. Marně ho půl hodiny oživovali

Na Facebooku se strhla lavině hněvu na pořadatele. „To je jasné týrání, jak to, že nikdo nezakročil?“ tázala se jedna uživatelka sociální sítě. „Co to je za rodiče, že to dovolí? Sebrat jim děti,“ hřmí další. Další na druhou stranu namítají, že o týrání dětí nešlo ani zdaleka.