Těhotná přítelkyně zastřelila youtubera Pedra (†22): Poslední vteřiny života točili na video

Za nevydařený kaskadérský kousek z roku června 2017 si Monalisa Perez (20) odseděla šest měsíců. Navíc má mladá dvojnásobná matka navždy zakázáno vlastnit střelnou zbraň. Policie nyní rok po tragické události zveřejnila část videa, aby od podobných pokusů odradila další.

Pedro si sice pokus zkusil "nanečisto" na jiné knize, kterou kulka neprošla, v osudovou chvilku však jeho výpočty selhaly. Náboj z Desert Eagle ráže 50 AE (13,9 mm), jedné z nejsilnějších pistolí k dostání, projel encyklopedií jako máslem a odvážlivce na místě zabil.

Video okamžik smrti neobsahuje, policie však zároveň zveřejnila transkript, který poslední okamžiky Pedrova života detailně popisují: Vystrašená Monalisa se chvíli před osudným výstřelem snaží přítele odradit. "Nemůžu to udělat, strašně se bojím," naříká. "Dokuď se trefíš do knihy, bude to v pořádku. Pojď!" odpoví Pedro. "Lásko, když tě zabiju, co bude s mým životem? Ne, to není v pořádku," sténá dívka. Nakonec se však odhodlá vystřelit a své dvě děti rázem připraví o otce.

Přivolaní policisté a záchranáři nedokázali mladíkovi pomoct. Monalisa dostala jen snížený trest, neboť dokázala prokázat, že ji Pedro k činu donutil.