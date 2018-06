Soud s exnovinářem za vraždu Kristýnky (†14) v Doubici: Upřímnou lítost neprojevil, uvedla právnička Slámová

Po zadržení se usmíval, teď míří před ústecký soud. Bývalý regionální novinář Martin Ch. je obviněný z vraždy čtrnáctileté Kristýnky a pokusu o vraždu její o dva roky starší kamarádky Míši. Obě měl dlouhé hodiny škrtit provazem ve své chatě v Doubici. Hrozí mu 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest. Podle právničky pozůstalých Kláry Long Slámové svého činu nelituje.

Soud s bývalým novinářem je naplánovaný na celý týden. Během prvních tří dnů by měli vypovídat svědci, ve čtvrtek znalci a v pátek by mohl padnout rozsudek. Jednání je zatím vedeno jako veřejné. O případném vyloučení veřejnosti vzhledem k věku obětí by rozhodl senát.

Zarážející je zatím chování obžalovaného, který se po zadržení při rozhovoru se svým advokátem dokonce usmíval. "Pokud to mám vyjádřit tak, jak to vidím já, žádná upřímná lítost na něm vidět není, nicméně co bychom očekávali od někoho, kdo dokáže zavraždit dítě," řekla Blesk.cz Slámová, která u soudu v minulosti zastupovala mimo jiné také například rodinu zavražděné Moniky Kramné.

Podle ní se obviněný snaží hrůzné události zlehčit. "Samozřejmě, tak jak je to u většiny jiných vrahů, svou vinu se snaží alespoň slovně zmírňovat v tom, že nechtěl usmrtit nikoho. To je samozřejmě s ohledem na průběh útoku vyloučeno," vysvětlila.

Martin Ch. totiž podle obžaloby obě dívky svazoval a škrtil řadu hodin. Žalobce je přesvědčený, že se na čin připravoval, protože předtím koupil bandážní stahovací pásku. Státní zástupce uvedl, že muž dívky více než pět hodin škrtil prádelní šňůrou, provazem či páskem. Nejprve zaútočil na starší z nich, s níž měl podle svého okolí osobní vztah. Dívka během škrcení ztrácela vědomí. Když se mladší z nich vrátila z procházky se psem, použil na její ochromení elektrický paralyzér a začal ji také škrtit.

Obě pak svázané přesouval do různých částí domu. Čtrnáctiletá dívka útoky nepřežila. "Sedl si za ni a za provaz zvedal hlavu nad zem, čímž došlo ke škrcení poškozené a kolem 2:00 hodin k následné smrti poškozené z udušení," popisuje v obžalobě státní zástupce Vladimír Jan. Dívčino tělo pak Martin Ch. schoval ve sklepě pod podlahu.

Starší z dívek podle žalobce naložil do auta a odvezl ji do asi 20 kilometrů vzdálené České Kamenice. Dívka utrpěla řadu zranění svědčících o tom, že byla škrcena. Martin CH. je rovněž obžalován ze zneužití dítěte k výrobě pornografie a výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií. Obvinění z pornografie se týká materiálů, které policie našla v jeho telefonu.

Během vyšetřování bývalého novináře zkoumali psychiatr, psycholog i sexuolog, podle informací ČTK u něj ale nezjistili deviaci ani závažnou duševní poruchu.

