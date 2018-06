Helena (†62) umřela v sanitce před domem: Záchranáři pochybili, myslí si manžel

Smrtí pacientky skončil březnový výjezd Zdravotnické záchranné služby do Duban na Litoměřicku. Paní Helena (†62) po nástupu do sanitky zkolabovala a zdravotníci už jí nedokázali zachránit. Podle manžela a kamarádky zesnulé zdravotníci pochybili, záchranka to ale razantně odmítá.

K tragédii došlo letos 18. března. Paní Helena si záchranku zavolala, protože jí podle manžela rychle bušilo srdce, cítila bolest na prsou a brněly jí ruce i nohy. Na místo okamžitě zamířila sanitka, jejíž posádku tvořila zdravotnická záchranářka a řidič záchranář. „Sestra k manželce přišla, zeptala se jí na potíže a na to, jaké užívá léky. Nijak ji podrobně nevyšetřila, ani jí nezměřila tlak. Manželka jí zopakovala, že má potíže s dýcháním a nemůže se nadechnout, buší jí srdce, brní jí nohy a ruce. Sestra pouze konstatovala, že je překysličená, musí dýchat pomalu a zadržovat dech,“ popsal manžel Oldřich Deníku, který o případu informoval. Na slepák mi doporučili paralen: Skandální úmrtí vyhozeného pacienta v ústecké nemocnici má dohru

V popisu dalších událostí se obě strany značně rozcházejí. Manžel a kamarádka zesnulé tvrdí, že jim záchranářka řekla, že nemocná Helena musí do sanitky dojít sama. „Sestra trvala na tom, že si do vozu musí dojít. Manželku jsme tedy já a její kamarádka podepřeli a snažili se jí pomoci dostat z pokoje ven před dům do vozu. Tato cesta je krátká, jen několik metrů s jedním malým schodem, ale manželka to i s naší pomocí velmi špatně zvládala. Sestra i řidič celé situaci pouze přihlíželi,“ uvedl pan Oldřich. To ale záchranáři odmítají. „Oba členové posádky trvají na tom, že pacientce dvakrát nabídli možnost transportu v sedačce, což však pacientka odmítla,“ stojí ve vyjádření ředitele Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje Ilji Deyla, které zaslal vdovci.

Když paní Heleny došla k záchrance a nastoupila, došlo k zástavě srdce a kolapsu. I přes hodinovou resuscitaci se ji bohužel nepodařilo oživit. Smrt způsobila plicní embolie, tedy ucpání tepny krevní sraženinou. Osudná chyba na operačním sále: Ženu (†27) z Ruska nabalzamovali zaživa!

Pozůstalí si myslí, že kdyby záchranářka ženu pořádně vyšetřila už doma a problém identifikovala, tak by ji nechali v klidu do příjezdu lékaře a k celé tragédii nemuselo dojít. I proto se obrátili se stížností na Zdravotnickou záchrannou službu. Ředitel Deyl ale žádné pochybení záchranářů neshledal. „U pacientky bylo zjištěno, že má dechové obtíže už 14 dní, otoky na nohou má dlouhodobě, léčí se s bércovým vředem a bere léky na hypertenzi. Záchranářka provedla orientační posouzení zdravotního stavu pacientky s cílenými dotazy na akutní potíže se zaměřením na životní funkce, přičemž další vyšetřování zdravotního stavu pacientky mělo pokračovat v sanitě, kde však došlo k zástavě srdce,“ vysvětlil.

Manžel si ale stojí za svým a rád by se domohl spravedlnosti. „Soudit se nechci, protože vím, že bych nic nevysoudil. Vždyť oni mají vždycky pravdu, že? Stačilo by, aby přiznali chybu a omluvili se,“ dodává vdovec.