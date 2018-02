Kajínek má cestu na Hrad volnou: Může kandidovat, potvrdil právník

Omilostněný vězeň Jiří Kajínek (57) na nedávné besedě v Hodoníně šokoval: „Při příští volbě budu kandidovat na prezidenta!“ Vězení je podle něj ta nejlepší možná průprava. Padesát tisíc potřebných hlasů mu dokonce nabízeli už letos, on to odmítl. Nechtěl jít proti Miloši Zemanovi. Smí ale vzhledem ke svému odsouzení vůbec kandidovat? Blesk.cz se zeptal právníka.

„Momentálně nemám ambice jít do politiky. Za 5 let bych ale kvůli pobavení do prezidentské volby klidně šel,“ šokoval návštěvníky hodonínské debaty.

Podle něj je vězení dobrou průpravou pro prezidentský úřad. Za 100 let existence Československa a samostatné České republiky sedělo ve vězení hned několik bývalých prezidentů. „Seděl Antonín Zápotocký, Ludvík Svoboda, Gustáv Husák i Václav Havel. Nebyl bych tak zdaleka první,“ dodal.

Právník šokuje: Možné to je

Jiří Kajínek sice do světa svoji možnou kandidaturu vykřičel, ovšem lidé se domnívali, že je to zcela nemožné. Bývalý vězeň přece do čela státu usednout nemůže. Chyba lávky. Může! Blesku to potvrdil Jan Kysela, český ústavní právník a odborník v oboru státovědy a politologie. „Žádná ústavní překážka to není. V zahraničí to tak funguje, u nás ovšem ne. Neznám překážku, která by tomu bránila. Osobně neznám podmínky milosti, kterou Kájínek dostal, ale, pokud v ní vyloženě není napsáno, že se nesmí politicky angažovat, tak překážka neexistuje!“

Máme se na co těšit

Možná tak budeme první zemí, která bude mít v čele bývalého vězně podezřelého z dvojité vraždy. K příští prezidentské volbě je ale ještě pár let čas, proto momentálně všechny síly věnuje tomu, aby obnovil proces a očistil své jméno. „V mládí jsem dělal špatné věci, kradl jsem. Mockrát jsem se za to už omluvil a udělám to i nyní. Nikdy jsem ale nikoho neoloupil a nezabil.“