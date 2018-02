Maminka české pašeračky Terezy (21) promluvila: Operace střeva!

K rozhovoru nesvolila proto, aby svou dceru hájila, chce prý ale ukázat její pravou tvář a také varovat ostatní. Tereza podle ní doplatila na svou naivitu. "Chtěla bych apelovat na rodiče dětí ve věku Terky. Jestli si myslí, že mají vše pod kontrolou, lžou sami sobě. Můžou být překvapení jako my. A je jedno, jestli jejich dítě studuje vysokou školu, nebo pracuje v továrně. Opravdu se to může stát každému bez rozdílu. Nás by taky nikdy nic takového nenapadlo," uvedla.

O cestě do Pákistánu jí prý Tereza řekla jen to, že tam letí s kamarádkou fotit. "Nadšení jsme z toho nebyli, ale je plnoletá a nikdo nemá právo jí to zakazovat," uvedla. Je ale přesvědčená, že její dcera o převozu drog nevěděla. "Potvrzuje to víceméně i tím, že okamžitě začala spolupracovat," vysvětluje.

Nové video pašeračky Terezy: K soudu šla s úsměvem a modlila se!

Paní Táňa také potvrdila informace, které se objevily v diskusích, že Tereza trpí zdravotními problémy. "Terezka prodělala v sedmnácti letech operaci, kdy jí vzali preventivně slepé střevo. Žádná jiná příčina bolesti nebyla nalezena. Dva roky nato absolvovala další operaci, při které jí odebrali kus střeva," uvedla maminka zadržené Češky.

Tereza se podle ní před zadržením příliš vhodně nestravovala, což mohlo řadu potíží prohloubit. Teď je však situace ještě horší. Podle jejího obhájce si totiž stěžovala, že vězeňské jídlo obsahuje hodně chleba, a proto se bojí, že ztloustne. Pravděpodobně se tak za mřížemi omezuje. O kvalitě tamních pokrmů se navíc dá pochybovat.

Češce v Pákistánu za pašování drog hrozí vysoký trest. Zatím čeká ve vazbě na začátek soudního procesu. Dnes by však měla být znovu předvedena k soudu, který rozhodne o prodloužení vazby. Vydání do Česka zatím není možné, úřady doufají, že by jej mohli vyjednat po vynesení rozsudku. Pákistán však bude v takovém případě trvat na zárukách, že si Tereza v českém vězení odsedí celý trest.

Video Terezin milenec Tárik je ve vazbě, tvrdí pákistánská televize - Tereza Kühnelová 1080p 720p 360p <p>Tereza H. (21) ve středu stanula před soudem v Pákistánu, který opět rozhodoval o její vazbě. Tentokrát ale údajně promluvila i o dalších lidech z drogového podsvětí i o svých minulých "výletech" do Pákistánu. Její šéf T. T. Tárik, kterého hledal Interpol, byl navíc podle místních médií už rovněž zadržen.</p> REKLAMA