Chlapce zakousl v Přerově pes: Vnoučka (†1) oživovala marně babička

„Je to strašné. Hrozné neštěstí pro celou rodinu,“ povzdechla si včera sousedka, která se se ženou, v jejímž bytě se děsivá tragédie odehrála, přátelí. „Vše znám ale jen z doslechu od dalších sousedů. Sama nemám odvahu se jí na cokoli ptát,“ dodala žena.

V bytě se v pátek s matkou sešly v jejím bytě dvě dcery. Starší s ročním chlapcem, mladší přivedla argentinskou dogou. Psem, vyšlechtěným k lovu pum, gepardů a jaguárů. S mohutným psem, kterého prý dobře znal, si měl chlapeček hrát. „Snad to psisko nějak nešťastně píchl prstem do oka a tak se to celé stalo,“ prozradila sousedka s tím, že takto to lidé v domě zaslechli, když se o tragédii bavili na chodbě policisté.

První pomoc poskytla vnoučkovi babička, která podle sousedů pracuje jako zdravotní sestra. Lékaři záchranné služby pak těžce zraněného kloučka hodinu oživovali. Marně. Zranění způsobená psem byla tak vážná, že chlapeček zemřel. Policie potvrdila, že se případ stal, jakékoliv bližší informace však odmítla sdělit. „Příčiny, okolnosti i míra zavinění této nešťastné události jsou v současnosti předmětem policejního šetření. Pes byl zajištěn,“ sdělil policejní mluvčí František Kořínek.

