Na bitcoinu Češi vydělali miliony, zaplatíte jím i v restauraci. Jaká ale hrozí rizika?

nelze padělat či znehodnotit inflací. Uvádění bitcoinů do oběhu totiž nepodléhá kontrole žádné instituce nebo vlády.

Nemá žádnou, tedy žádnou centrální autoritu, která by mohla rozhodovat o bitcoinech jednotlivých uživatelů, brát jim je či emitovat nové.

Za bitcoiny v Česku nakoupíte jídlo nebo zajdete ke kadeřníkovi: | Profimedia

Bitcoin vytvořil v roce 2009 Satoshi Nakamoto . „Netušíme, kdo se pod tímto pseudonymem ukrývá , může to být osoba či skupina lidí; je to však úplně jedno, protože na chod celé sítě nemá žádný vliv ,“ uvedl Urza , programátor a uživatel této kryptoměny a doplnil: „Od standardních peněz se bitcoin liší především tím, že není kontrolován žádnou vládou či bankou; nikdo nad ním nemá moc. Ta síť se neřídí direktivním rozhodováním žádných správců; jediné zákony, které v ní platí, jsou ty matematické.“

Podle odborníka to lze velmi těžko říci. „ Na rozdíl od bankovního tajemství, které může být prolomeno, v síti Bitcoin nevíme, komu které prostředky patří. Někteří lidé používají bitcoiny z ideových důvodů, což jsou kryptoanarchisté , anarchokapitalisté , libertariáni a všichni, komu se nelíbí moc vlád nad finančním systémem; další chtějí vydělat, takže s bitcoiny spekulují nebo je drží; jiní je používají jako prostředek směny, třeba některé obchody; a někomu jde zas o anonymitu. Kdo však používá bitcoiny nejvíce, neví nikdo,“ řekl Urza .

„Je to extrémně snadné; bitcoinové peněženky, což jsou aplikace na uchovávání bitcoinů a placení s nimi, svou složitostí nedosahují ani na klasické internetové bankovnictví, takže je zvládne používat i člověk, který si s technikou moc nerozumí. Bitcoiny jsou přijímány na spoustě míst v ČR, lze za ně nakupovat potraviny, elektroniku a spoustu dalších věcí; jsou přijímány i některými velkými eshopy a v ČR existuje i univerzita , kde můžete zaplatit školné v bitcoinech ,“ vysvětluje Urza .

6. Chcete to bitcoinu investovat?

V tom případě si musíte sehnat si bitcoinovou peněženku, což může být aplikace či kus hardware. První hardwarová peněženka na světě vznikla dokonce v Česku. Pak samozřejmě musíte koupit bitcoiny , pokud chcete jen držet.





Chcete-li spekulovat, musíte na burzu (stejně jako pro jakoukoliv jinou spekulaci). Ačkoliv je to extrémně jednoduché (jednodušší než práce s internetovým bankovnictvím), pamatujte, že je třeba dávat pozor a přesně se řídit pokyny (zejména těmi ohledně zálohování) , neboť neexistence centrální autority mimo jiné znamená i to, že není nikdo, kdo by vám mohl obnovit bitcoiny v případě jejich ztráty, čemuž lze snadno předejít, ale je třeba vážně dbát pokynů softwarových peněženek.





Samozřejmě je můžete také vyměnit za jinou měnu dle aktuálního kurzu a stejně jako na klasický spořící účet, i na ten bitcoinový si můžete bezpečně ukládat volné bitcoiny a vydělávat tak na úrocích. Plusy tohoto spoření? Nepodléhá inflaci.

Je to spoření budoucnosti.

Nekontroluje ho žádná banka.