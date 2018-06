Velčovského zájem potěšil, na soše pracoval podle svých slov půl roku. „Jsem ale jen autor, nepatří mi. Určitě náleží do veřejného prostoru, na druhou stranu je to prolézačka. Takže by každý, kdo se na ni odváží, měl zvážit své schopnosti. Navíc není certifikovaná pro děti, to by měl také někdo ošetřit,“ řekl umělec.

Vlastníkem Masaryka je agentura Profil Media, která pořádá v Česku mimo jiné festival Designblok, největší výběrovou přehlídku designu a módy ve střední Evropě.

„O zájmu Brna konkrétně města či Masarykovy univerzity víme, zatím nás ale nikdo neoslovil. Sochu, kterou jsme zaplatili z grantu, bychom chtěli věnovat Moravské galerii,“ uvedla zástupkyně agentury Jana Zielinski a dodala: „Dílo je jen prototyp. To znamená, že socha funkční pro veřejný prostor se musí teprve vyrobit.“

Kraví hora, Masarykova čtvrť, "Moravák"

Diskuzi o Masarykovi ve formě prolézačky otevřel na sociálních sítích brněnský primátor Petr Vokřál. (ANO). „Zdálo se mi škoda, aby tato dle mého názoru velmi povedená socha po výstavě opustila Brno, město s Masarykem úzce spojené. A nejsem sám. Na magistrát dorazil e-mail od skupiny obyvatelů Masarykovy čtvrti s dotazem, zda by dílo nebylo možné instalovat někde tam. Protože zájem by patrně měla i Masarykova univerzita, navrhnu Radě města Brna, aby unikátní prolézačku od autora odkoupila,“ napsal primátor.

Obyvatelé města by pak podle Vokřála mohli hlasováním určit, kde Masaryk zakotví. Padl návrh na Masarykovu čtvrť, Kraví horu či Moravské náměstí v centru. „Líbí se mi návrh kolegy Marka Jana Štěpána, ať Masaryk zamíří na nejvyšší místo v Masarykově čtvrti. To by mělo opodstatnění,“ míní architekt David Prudík.

Všichni sochou ale nadšení nejsou

Nechybí ani negativní reakce vesměs s vázané s celkově negativním hodnocením festivalu RE:PUBLIKA. „Nepotřebujeme v Brně peníze na něco důležitějšího, než na toto? Máte málo problémů, na které nejsou peníze?“ zní jedna z reakcí.

Reagovalo i hnutí Brno+, které je tvrdým kritikem současné koalice na magistrátu. „Veřejný prostor je náročnější než výstava moderního umění. Primátorův nápad je snahou o zakrytí debaklu výstavy. Základní myšlenka sochy je v tom, že je to prolézačka. Umístit ji ve veřejném prostoru lze jen za podmínky, že bude splňovat všechny bezpečnostní požadavky na dětské herní prvky. Jinak to postrádá smysl. Připomínáme, že na výstavě bylo na sochu zakázáno lézt,“ upozornil předseda hnutí Robert Kotzian.

Bývalý náměstek primátora a brněnský zastupitel za ČSSD Oliver Pospíšil, který také festival na výstavišti cupoval, je k soše TGM naopak smířlivější. „Zrovna socha TGM se mi líbila, považuji ji za zajímavé a originální umělecké dílo. Bylo by pěkné, kdyby se pro ni v Brně našlo vhodné místo,“ vzkázal Blesku Pospíšil.

