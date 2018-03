Účastníci se nemusejí obávat, že po nich někdo bude chtít uběhnout maraton. „Akce bude vedena tak, že si návštěvníci zacvičí v podobě kruhového tréninku, utuží svaly v posilovně a zaplavou si v bazénu,“ uvedla za organizátory Vlasta Blatná ze spolku Roska Brno-město.



Cílem cvičebního maratonu je upozornit nejen na roztroušenou sklerózu, ale i na fakt, že pohyb pacientům prospívá. „U roztroušené sklerózy je pravidelný pohyb naprosto klíčový pro jejich budoucí stav,“ vysvětlil lékař Michal Dufek z MS Centra při Neurologické klinice FN u sv. Anny.

V Brně začnou lidé cvičit v Dětském centru TJ Sokol Brno 1 na ulici Kounicova v pátek 2. března od 18 do 24 hodin. Na stejném místě budou pokračovat v sobotu 3. března od 10 do 18 hodin. V sobotu bude akce probíhat i v Lázeňském a relaxačním centru na ulici Rašínova od 10 do 17 hodin.



Roztroušená skleróza je chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému, jehož příčina není doposud známa. Mezi příznaky patří poruchy hybnosti, koordinace pohybu, citlivosti a zraku. Toto onemocnění propuká většinou v mladším věku, častěji postihuje ženy.