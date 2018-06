Váhy

Tento víkend je ideálním obdobím pro vaši lásku. Pokud jste nezadaní, tak se rozhodně musíte osmělit a projevit svoji přízeň člověku, který vám padl do oka. Možná se vám to tak nejeví, ale on na to čeká jako na smilování. Nesmíte ho tedy zklamat.