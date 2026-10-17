Americká expanze CSG pokračuje do vesmíru. Budou vyrábět satelity

Zbrojař Michal Strnad na oslavě 80.narozenin Miloše Zemana. (2024)
Zbrojař Michal Strnad na oslavě 80.narozenin Miloše Zemana. (2024)  (Autor: Blesk:Jakub Poláček)
Autor: ČTK - 
17. října 2026
05:00

Skupina Czechoslovak Group (CSG) Michala Strnada (34) získala 9,5procentní podíl v kanadském výrobci vesmírných technologií, a stala se tak jejím největším akcionářem. Jde o pokračování expanze CSG na americkém kontinentu.

Akcie MDA Space – která vyrábí mj. komunikační satelity – vlastní CSG prostřednictvím své dceřiné společnosti. Zároveň skupina sestavila tým, který bude zajišťovat dlouhodobý rozvoj jejích aktivit v kosmickém průmyslu.

Odhaduje, že globální vesmírná ekonomika do roku 2035 dosáhne 39,2 bilionu korun! „Vesmír se stal nedílnou součástí bezpečnosti. Komunikace, zpravodajské činnosti a rozhodování na něm stále více závisí a v průběhu času se do něj přesune stále více obranných aplikací. Pokud chceme být globální obrannou a technologickou skupinou, musíme být přítomni ve vesmíru,“ uvedl Strnad.

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CSG si už dříve zajistila menšinové podíly v britské společnosti SatVu, která poskytuje data o Zemi pozorováním z vesmíru, a německé firmě Atmos Space Cargo, jež zajišťuje vesmírnou logistiku a technologie pro návrat nákladu z misí na nízké oběžné dráze Země. Zároveň masivně investuje ve Spojených státech. V roce 2022 CSG získala výrobce střeliva Fiocchi, který má v USA dvě továrny, převzala i amerického výrobce malorážové munice The Kinetic Group. Americká armáda navíc nedávno udělila společnosti MSM North America, která patří do skupiny, zakázku na výstavbu továrny na plnění velkorážné munice za asi 13,3 miliardy korun.

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Témata:
USAumělá družicevesmírtechnologieCzechoslovak GroupMichal StrnadMDA Space
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