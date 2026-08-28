Nejbohatším Čechem je Strnad. Druhý Křetínský, oba za rok zbohatli o více než 100 miliard
Nejbohatším Čechem je podle časopisu Euro stejně jako loni majitel zbrojařské skupiny CSG Michal Strnad s majetkem 470 miliard korun. Na druhé místo se posunul většinový vlastník Energetického a průmyslového holdingu (EPH) Daniel Křetínský se 432 miliardami korun. Oba od loňska výrazně zbohatli, Strnad o 140 miliard, Křetínský o 152 miliard. Třetí je majitelka finanční skupiny PPF Renáta Kellnerová s rodinou, jejichž majetek činí 385 miliard korun. Euro o tom dnes informovalo ČTK v tiskové zprávě.
Žebříček nejbohatších Čechů a Slováků sestavuje Euro od roku 2014. Souhrnná hodnota majetku první stovky letos dosáhla 4,069 bilionu korun. Proti loňsku vzrostla o 658,6 miliardy, tedy téměř o pětinu. Hranice pro vstup do první stovky se posunula na 7,3 miliardy korun. Polepšilo si 69 osobností v žebříčku, 19 zůstalo beze změny a 12 zaznamenalo pokles.
Podle Eura byl letos souboj o první místo velmi napínavý. Na začátku léta bylo Strnadovo vítězství v ohrožení. „Akcie CSG se po lednovém vstupu na burzu vyšplhaly až k 800 korunám, koncem června však spadly na 300 korun. Teprve srpnové zotavení přibližně k 450 korunám vrátilo Strnada do čela žebříčku,“ uvedl časopis.
Na čtvrtém místě je s 275 miliardami vlastník skupiny KKCG Karel Komárek. Pátý skončil spoluzakladatel J&T a akcionář holdingu EPH Patrik Tkáč, jehož majetek činí 220 miliard korun. Následuje majitel energetické skupiny Sev.en Pavel Tykač se 190 miliardami.
Babiš má o 1,5 miliardy méně
Na sedmém místě je vlastník realitní skupiny CPI Radovan Vítek. V žebříčku je Vítek nejvýše postaveným miliardářem, který od loňska zchudnul. Pohoršil si o tři miliardy korun na 116 miliard. O 1,5 miliardy korun se ztenčil i majetek rodiny premiéra Andreje Babiše (ANO), kterou Euro zařadilo s 83,5 miliardy Kč na osmé místo. Babiš v únoru vložil akcie holdingu Agrofert do svěřenského fondu.
Za skokany roku časopis označil vlastníky zbrojařské skupiny STV Group Martina Drdu a Ludmilu Drdovou. Odhadovaná hodnota jejich majetku vzrostla téměř dvojnásobně na 56,5 miliardy korun. Výrazně si polepšil také developer Dušan Kunovský, a to o 17 miliard na 50,5 miliardy. Novým jménem v žebříčku je Petr Kratochvíl, vlastník menšinových podílů v klíčových částech CSG, s majetkem 26,7 miliardy korun.
Euro při sestavování žebříčku vychází z burzovní hodnoty, čistého zisku, provozního zisku EBITDA, zadlužení, čisté hodnoty aktiv a v minulosti vyplacených dividend. Opírá se o dlouhé časové řady i informace z veřejných zdrojů a od samotných podnikatelských skupin.
Podobná pořadí publikují také časopis Forbes, deník E15 a Češi s největším majetkem figurují rovněž v žebříčku, který zveřejňuje agentura Bloomberg.
Křetínský je majitelem společnosti Czech News Center, která vlastní deník Blesk a provozuje server Blesk.cz.
|Pořadí
|Majetek 2026 (mld. Kč)
|Meziroční změna (mld. Kč)
|Hlavní značky
|Hlavní obor podnikání
|1.
|Michal Strnad
|470
|140
|CSG
|zbrojní průmysl
|2.
|Daniel Křetínský
|432
|152
|EPH, EP Group
|energetika
|3.
|Renáta Kellnerová s rodinou
|385
|70
|PPF
|různé obory
|4.
|Karel Komárek
|275
|55
|KKCG, Allwyn
|sázky a loterie
|5.
|Patrik Tkáč
|220
|30
|EPH, J&T
|energetika
|6.
|Pavel Tykač
|190
|40
|Sev.en
|energetika
|7.
|Radovan Vítek
|116
|-3
|CPI
|nemovitosti
|8.
|rodina Andreje Babiše
|83,5
|-1,5
|Agrofert
|různé obory
|9.
|Jozef Tkáč
|76
|9
|J&T
|finanční služby
|10.
|Ivan Jakabovič
|66
|9
|J&T
|finanční služby
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