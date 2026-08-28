Nejbohatším Čechem je Strnad. Druhý Křetínský, oba za rok zbohatli o více než 100 miliard

Nejbohatšími Čechy jsou Daniel Křetínský a Michal Strnad.
Nejbohatšími Čechy jsou Daniel Křetínský a Michal Strnad.
Michal Strnad: První den CSG na amsterdamské burze byl triumf (23. 1. 2026).
Daniel Křetínský na mezinárodní konferenci SH!FTS
Daniel Křetínský na mezinárodní konferenci SH!FTS
Aktualizováno -
28. srpna 2026
09:41
Autor: ČTK - 
28. srpna 2026
08:39

Nejbohatším Čechem je podle časopisu Euro stejně jako loni majitel zbrojařské skupiny CSG Michal Strnad s majetkem 470 miliard korun. Na druhé místo se posunul většinový vlastník Energetického a průmyslového holdingu (EPH) Daniel Křetínský se 432 miliardami korun. Oba od loňska výrazně zbohatli, Strnad o 140 miliard, Křetínský o 152 miliard. Třetí je majitelka finanční skupiny PPF Renáta Kellnerová s rodinou, jejichž majetek činí 385 miliard korun. Euro o tom dnes informovalo ČTK v tiskové zprávě.

Žebříček nejbohatších Čechů a Slováků sestavuje Euro od roku 2014. Souhrnná hodnota majetku první stovky letos dosáhla 4,069 bilionu korun. Proti loňsku vzrostla o 658,6 miliardy, tedy téměř o pětinu. Hranice pro vstup do první stovky se posunula na 7,3 miliardy korun. Polepšilo si 69 osobností v žebříčku, 19 zůstalo beze změny a 12 zaznamenalo pokles.

Podle Eura byl letos souboj o první místo velmi napínavý. Na začátku léta bylo Strnadovo vítězství v ohrožení. „Akcie CSG se po lednovém vstupu na burzu vyšplhaly až k 800 korunám, koncem června však spadly na 300 korun. Teprve srpnové zotavení přibližně k 450 korunám vrátilo Strnada do čela žebříčku,“ uvedl časopis.

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Na čtvrtém místě je s 275 miliardami vlastník skupiny KKCG Karel Komárek. Pátý skončil spoluzakladatel J&T a akcionář holdingu EPH Patrik Tkáč, jehož majetek činí 220 miliard korun. Následuje majitel energetické skupiny Sev.en Pavel Tykač se 190 miliardami.

Babiš má o 1,5 miliardy méně

Na sedmém místě je vlastník realitní skupiny CPI Radovan Vítek. V žebříčku je Vítek nejvýše postaveným miliardářem, který od loňska zchudnul. Pohoršil si o tři miliardy korun na 116 miliard. O 1,5 miliardy korun se ztenčil i majetek rodiny premiéra Andreje Babiše (ANO), kterou Euro zařadilo s 83,5 miliardy Kč na osmé místo. Babiš v únoru vložil akcie holdingu Agrofert do svěřenského fondu.

Za skokany roku časopis označil vlastníky zbrojařské skupiny STV Group Martina Drdu a Ludmilu Drdovou. Odhadovaná hodnota jejich majetku vzrostla téměř dvojnásobně na 56,5 miliardy korun. Výrazně si polepšil také developer Dušan Kunovský, a to o 17 miliard na 50,5 miliardy. Novým jménem v žebříčku je Petr Kratochvíl, vlastník menšinových podílů v klíčových částech CSG, s majetkem 26,7 miliardy korun.

Jak se chrání zbrojní impérium CSG Michala Strnada?
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Euro při sestavování žebříčku vychází z burzovní hodnoty, čistého zisku, provozního zisku EBITDA, zadlužení, čisté hodnoty aktiv a v minulosti vyplacených dividend. Opírá se o dlouhé časové řady i informace z veřejných zdrojů a od samotných podnikatelských skupin.

Podobná pořadí publikují také časopis Forbes, deník E15 a Češi s největším majetkem figurují rovněž v žebříčku, který zveřejňuje agentura Bloomberg.

Křetínský je majitelem společnosti Czech News Center, která vlastní deník Blesk a provozuje server Blesk.cz.

Pořadí   Majetek 2026 (mld. Kč) Meziroční změna (mld. Kč) Hlavní značky Hlavní obor podnikání
1. Michal Strnad 470 140 CSG zbrojní průmysl
2. Daniel Křetínský 432 152 EPH, EP Group energetika
3. Renáta Kellnerová s rodinou 385 70 PPF různé obory
4. Karel Komárek 275 55 KKCG, Allwyn sázky a loterie
5. Patrik Tkáč 220 30 EPH, J&T energetika
6. Pavel Tykač 190 40 Sev.en energetika
7. Radovan Vítek 116 -3 CPI nemovitosti
8. rodina Andreje Babiše 83,5 -1,5 Agrofert různé obory
9. Jozef Tkáč 76 9 J&T finanční služby
10. Ivan Jakabovič 66 9 J&T finanční služby

Nejbohatšími Čechy jsou Daniel Křetínský a Michal Strnad.
Nejbohatšími Čechy jsou Daniel Křetínský a Michal Strnad.
Michal Strnad: První den CSG na amsterdamské burze byl triumf (23. 1. 2026).
Daniel Křetínský na mezinárodní konferenci SH!FTS
Daniel Křetínský na mezinárodní konferenci SH!FTS

Témata:
Andrej BabišEnergetický a průmyslový holdingDaniel KřetínskýCzechoslovak GroupRenáta KellnerováMichal Strnadtýdeník EuroPPF Group
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Uživatel_6290488 ( 28. srpna 2026 09:50 )

Nejvíc se vydělává jak vidno na zabíjení lidí. Ne na pěstování řepky a obilí pro živé lidí

ford skorpio ( 28. srpna 2026 09:49 )

nebo: hlidacstatu.org 😃

ford skorpio ( 28. srpna 2026 09:48 )

za přispění zdroje kterému fandím pod názvem: www.hlidacstatu.cz 👍

ford skorpio ( 28. srpna 2026 09:34 )

Pane Čížku trochu Vás vyvedu z Vaši nevědomosti nebo zaslepenosti k Modle - jmenovaný se angažoval ve 247 soukromých firmách což je dle mě na pováženou pokud jste kdy podnikal ? 😨

Tyto subjekty mají se státem od roku 2016 celkem 3505 uzavřených platných smluv v celkové výši 2. Mld. Kč !

to ve mě vzbuzuje oprávněnou obezřetnost i obavu Jak se točí Rozmarýny a případně porcuje Medvěd / tedy Stát.

Noční Můra👽 ( 28. srpna 2026 09:20 )

Nedávají. A pekárny dávají chleba zadarmo?

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