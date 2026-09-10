Velký test pro rodiče: Trpí vaše dítě ve škole? Odhalte skryté volání o pomoc včas!

„Šikana je vlastně nemoc vztahů. Na počátku jejich narušení jsou děti ještě ochotny o tom s rodiči mluvit a také je dobrá šance negativní proces zastavit a následně i obnovit vhodné vztahy ve třídě. Proto je nesmírně důležité, aby rodič v této věci bezprostředně spolupracoval s třídním učitelem,“ vysvětluje dětský psycholog Miloslav Čedík.
Autor: Iva Dvořáková - 
10. září 2026
10:15

Vrací se domů bez nálady, mlčí, vyhýbá se spolužákům a v neděli večer je z něj uzlíček nervů? Děti své trápení často tají – ze strachu nebo ze studu. Šikana ale zanechává nenápadné stopy. Připravili jsme pro vás rychlý orientační test, který vám pomůže rozpoznat, zda jde jen o špatný den, nebo vaše milované dítě nebo vnouče čelí krutému zacházení.

Jak na test?

Odpovězte na 10 otázek podle toho, jak se vaše dítě chovalo během posledních několika týdnů. U každé otázky vyberte možnost A, B, nebo C.

Ranní odchody a večerní usínání

A) Do školy chodí bez větších problémů, usíná normálně.

B) Občas si stěžuje na únavu nebo se mu do školy moc nechce, ale odejde.

C) Často ho ráno bolí břicho či hlava, pláče, vymýšlí si nemoci nebo má noční můry. 

Cennosti a školní pomůcky

A) Věci má v pořádku, občas něco běžného ztratí (gumu, tužku).

B) Výjimečně přijde s rozbitým penálem nebo poničeným sešitem.

C) Opakovaně se vrací s poškozenými věcmi, roztrhaným oblečením nebo tvrdí, že ztratilo mobil. 

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Cesta do školy a ze školy

A) Chodí stále stejnou trasou nebo běžným autobusem se spolužáky.

B) Trasy občas střídá podle toho, s kým jde.

C) Vyžaduje odvoz až před školu, chodí domů nesmyslnými oklikami a výrazně později, než by mělo. 

Vztah ke spolužákům a kroužkům

A) Má kamarády, chodí ven, občas u vás někdo ze třídy přespí.

B) Má jednoho nebo dva kamarády, ale moc aktivně se nesetkávají.

C) Nikdo k vám nechodí, dítě nikam nezvou, na kroužky nechce a ze školních akcí se snaží omluvit.

 Nálada a chování doma

A) Projevuje občas běžnou dětskou náladovost, ale většinou je v pohodě.

B) Bývá unavené nebo podrážděné, ale po odpočinku to přejde.

C) Je výbušné, neobvykle mlčenlivé, uzavírá se do sebe, nebo má náhlé záchvaty vzteku či pláče. 

Žáci by se v rámci přípravy měli naučit pracovat, aniž by je stresoval čas.
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Školní výsledky

A) Známky jsou stabilní a odpovídají jeho schopnostem.

B) Mírný výkyv v jednom předmětu, ale nic dramatického.

C) Náhlý a výrazný propad v prospěchu, má problém se na učení vůbec soustředit. 

Používání telefonu a sociálních sítí

A) Mobil používá běžně ke hraní nebo psaní s kamarády.

B) Na zprávy reaguje normálně, občas ho něco na síti otráví.

C) Po pípnutí zprávy znervózní, je skleslé, nebo mobil naopak často kontroluje a tají, co na něm dělá. 

Fyzické stopy

A) Žádné, maximálně běžné odřeniny ze sportu.

B) Výjimečně drobná modřina, kterou dokáže jasně vysvětlit.

C) Neobvyklá zranění (modřiny, škrábance), která odbývá slovy „to nic není“ nebo „já jsem zakopl“.

Kapesné a jídlo

A) Jí normálně, kapesné mu vydrží obvyklou dobu.

B) Má normální chuť k jídlu, o kapesné žádá v běžných intervalech.

C) Zpět ze školy chodí hladové (někdo mu bere svačinu) a požaduje další peníze bez jasného důvodu. 

Co říká o škole?

A) Vypráví zážitky, říká, co dělali s kamarády.

B) Řekne krátce „dobrý“ a víc to nerozvádí.

C) O škole odmítá mluvit, případně utrousí věty jako „všichni mě nenávidí“ nebo „tam už v životě nepůjdu“.

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VYHODNOCENÍ

Převaha odpovědí A: Škola je v pohodě. Vaše dítě prožívá běžné školní dny. Výkyvy nálad nebo drobná zapomnětlivost patří k vývoji a dospívání. Žádné varovné signály šikany se u vás neobjevují.

Převaha odpovědí B: Zbystřete a povídejte si. Dítě může procházet náročnějším obdobím – může jít o únavu, hádku s kamarádem nebo zvýšený stres ve škole. Zkuste si s ním v klidu popovídat, jak se ve třídě cítí, a situaci dál sledujte.

Převaha odpovědí C: POZOR! Varovné signály šikany! Kombinace těchto projevů silně naznačuje, že vaše dítě neprožívá běžné trápení, ale čelí psychickému nebo fyzickému tlaku či kyberšikaně. Jednejte citlivě, ale neprodleně:

Dítě netrestejte ani neobviňujte („Proč ses nebránil?“).

Ubezpečte ho, že mu věříte a že společně situaci vyřešíte.

 Kontaktujte třídního učitele, školního psychologa nebo odborníky na dětskou psychiku (např. Linku bezpečí 116 111).

Důležité upozornění redakce: Tento test slouží jako orientační vodítko pro rodiče. Pokud máte podezření na šikanu, vždy vyhledejte pomoc odborníků nebo vedení školy.

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S Bleskem beze stresu

Pro desítky tisíc žáků pátých a devátých tříd začne období stresu a bezesných nocí. Přijímací zkoušky! První skupina si poprvé vyzkouší ostrý test, zda se dostanou na vysněná osmiletá gymnázia, pro druhou už se jedná o zlomový okamžik jejich života. A rozhodovat bude každý bod!

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Všechny příklady jsou vysvětleny na podrobném a přehledném postupu
Přijímačky pro páťáky a deváťáky s Bleskem beze stresu: Vyzkoušejte je hned!

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„Šikana je vlastně nemoc vztahů. Na počátku jejich narušení jsou děti ještě ochotny o tom s rodiči mluvit a také je dobrá šance negativní proces zastavit a následně i obnovit vhodné vztahy ve třídě. Proto je nesmírně důležité, aby rodič v této věci bezprostředně spolupracoval s třídním učitelem,“ vysvětluje dětský psycholog Miloslav Čedík.

Témata:
dítěškolablesk přijímačkystresšikanaÚnavajídlopřijímací zkouškyGoogle Gemini
Iva Dvořáková
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