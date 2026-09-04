Psycholog Robert Čapek radí: Jak děti nejlépe připravit na přijímačky?
Jen co školní rok začal, deváťáci už přemýšlejí, na jakou střední půjdou. A rodiče páťáků volí, zda jejich dítě nezkusí třeba gymnázium. Rozhodovat budou přijímací testy z matematiky a češtiny. Jak hlavně deváťákům zajistit přípravu a nedohnat při tom k šílenství je ani sebe?
Psycholog a učitel Robert Čapka v rozhovoru pro Blesk vysvětluje, že je potřeba výuku dětem osladit. Místo učebnic mají trénovat třeba na článcích o fotbale či zahrádkaření. Záleží, co je konkrétnímu školákovi blízké.
Jak se mají děti připravovat na testy, které rozhodnou o jejich budoucnosti?
„Nejlepší přípravou je kvalitní výuka ve škole, žák u nich potřebuje dovednosti jako čtení, porozumění textu a další, které by měly být součástí výuky. Pokud je ve škole, kde frčí frontální výklad, tak tyto dovednosti neprocvičí a musí se připravovat doma.“
Kdy začít?
„Co nejdříve, třeba zítra. V matematice by měl procvičovat jednotlivé typy myšlení, jako jsou počítání se zlomky, převody jednotek či práci s výrazy. To znamená jít do hloubky a neřešit, jaký vzoreček tam patří, ale naučit se tu úlohu rozebrat a vymyslet si vlastní postup.“
A co čeština?
„Tam jde o čtení s porozuměním a práci s jazykem v kontextu. Žák by tak měl číst různé typy textů a snažit se je rozebírat, analyzovat, hledat hlavní myšlenku, vztahy mezi větami, chápat významy slov a posuzovat, jaké informace z textu vyplývají. Tím, že dítě pravidelně čte, získává cit pro jazyk, což pomáhá při pravopisu.“
Mají si brát různé texty, tedy jak z čítanek, knih, tak třeba z novin a časopisů?
„Ano, dítě může rodiči či sourozenci sdělit, co se dozvěděl z článku o pěstování rajčat, kdy je vhodné je vysadit a na co si má dát pozor. Nebo syn může s tátou na základě článku o jejich oblíbeném klubu shrnout hlavní výhody nově koupeného útočníka. Prostě pracovat s textem o tématu, které dítě zajímá, a tím mu vzdělávání osladit.“
Jak dál potomkovi pomoci k lepším výsledkům?
„Doporučil bych zavést si sešit, kam si budou opakující se chyby zaznamenávat a kontrolovat, zda se zlepšují. To ukáže studentovi, co už si osvojil dobře a co by měl trénovat. Ideální rytmus je 20 až 30 minut cíleného procvičování nedostatků denně.“
Prim tedy hraje pravidelnost?
„Ideální je mít pravidelný rozumný režim přípravy, dohlížet na dítě a případně ho motivovat odměnou, dbát na odpočinek. Zajímat se, jak se mu daří, ale ne skrz výsledky testů a potom zuřit, že nemá dostatek bodů, ale v klidu a bez výčitek vše probrat. Rodič může pomoci simulovat podmínky testu, aby ostrý termín přijímaček nebyl první zkušeností práce pod časovým tlakem. Zároveň podporovat psychicky – nekomentovat každé zaváhání, nepřenášet na něj nervozitu či přehnané ambice. Jde o to, aby žák u přijímaček předvedl maximum toho, co umí, a byl si jistý, že se poctivě připravil.“
Existuje dobrá strategie na vyplnění testu?
„Při prvním průchodu testem by žák měl řešit úlohy, u kterých zná odpovědi během třeba třiceti vteřin, a ty zbylé přeskočit. Při druhém průchodu jít k úlohám, které vyžadují více přemýšlení, ale jdou mu. Ve třetím tahu se vrátí k tomu, co už mu tolik nejde. V dalším kole by měl zkontrolovat správný zápis odpovědí a až na úplný závěr se vrátit k tomu, co mu nešlo vůbec. Cílem je nasbírat co nejvíce bodů, ne odpovědět na každou otázku. Tento postup je možné si procvičovat na zkušebních testech, a postupně se tak naučit efektivnímu zacházení s časem.“
Vyplatí se chodit na zkoušky nanečisto nebo to dítě spíše vystresuje?
„Přijímačky nanečisto nejsou vždy pozitivní věc, loni je udělal CERMAT tak těžké, že hodně dětí zastrašil, a některé kvůli tomu dokonce měnily volbu školy. Pokud si žák chce zkusit pracovat pod tlakem v jiné místnosti, je to jako trénink dobré, ale spíše z pohledu práce s časem a atmosférou. Rozhodně ale není nutné podstupovat testy každý týden, domácí příprava může být kvalitnější než pravidelné testování.“
A co kurzy připravující přímo na zkoušky CERMAT?
„Je to individuální. Za skupinový kurz na češtinu a matematiku dáte 10 až 15 tisíc. Individuální vyučování vyjde na 400 až 900 za hodinu. Celoroční balíčky pro malé skupiny s pravidelným testováním vyjdou i na 30 tisíc. Úsporná systematická příprava okolo 10 až 15, intenzivní individuální klidně i 30 tisíc a více.“
Co má dělat rodina, která si to nemůže dovolit?
„Pro ně je variantou více se věnovat dítěti, jak jsme si už popsali, a zaměřit se na starší testy. Takové dítě bude vždy oproti těm s individuální výukou znevýhodněné, ale se správným přístupem rodiny dostane šanci u přijímaček uspět.“
Jak zabránit tomu, aby dítě propadlo strachu ze selhání?
„Říct jim, že přijímačky nejsou verdikt o nich, ale jde o situaci, na kterou se lze připravit a může dopadnout různě. Když si dítě myslí, že to nedá a všechno je ztracené, je potřeba mu říkat, že se to může stát, ale že jsou další školy, různé plány B. Není to propast, kterou buď přeskočí, nebo do ní spadne. Takže říkat potomkům – není nutné mít maximum, ale předvést tam nejlepší možný výkon, ať poté nemají pocit, že to podcenili.“
Jak vnímáte současnou podobu přijímacího řízení na střední školy?
„Bohužel jsme se dostali do stavu, kdy CERMAT přijímačky negativně ovlivňují vzdělávání v celé školské soustavě. Mnoho učitelů nepřipravuje děti dovednostně, ale vyloženě je trénují na CERMAT testy, které v podstatě ignorují vzdělávací obsahy. Školy mají nabídnout jejich velkou pestrost a CERMAT přijímačky z toho udělaly trychtýř, který to úplně maže, což je totální nesmysl. A můžeme se bavit i o tom, proč jeden test ovlivňuje budoucnost dětí tak výrazně.“
Vystupuje jako Líný učitel
Robert Čapek je český pedagog, psycholog a autor učebnic, který je známý pro blog Líný učitel, prosazuje moderní a efektivní metody vzdělávání. Jeho filozofie spočívá v tom, že hlavní myšlenkovou práci v hodině mají odvádět samotní žáci, zatímco učitel má být jejich průvodce.
Co se mění?
Ke zkouškám se přihlašuje přes digitální systém DIPSy (dipsy.gov.cz) či papírovým formulářem. Děti si mohou zvolit až tři obory bez talentových zkoušek a navíc dva další s talentovými. Uchazeč řadí školy od nejžádanější po nejméně vytouženou a systém ho po vyhodnocení automaticky zapíše na nejvýše postavenou školu, na niž mu stačí body. A pozor, jejich pořadí po 20. únoru už měnit nepůjde!
S Bleskem beze stresu
Pro desítky tisíc žáků pátých a devátých tříd začne období stresu a bezesných nocí. Přijímací zkoušky! První skupina si poprvé vyzkouší ostrý test, zda se dostanou na vysněná osmiletá gymnázia, pro druhou už se jedná o zlomový okamžik jejich života. A rozhodovat bude každý bod!
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