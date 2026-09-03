Přijímačky pro páťáky a deváťáky s Bleskem beze stresu: Vyzkoušejte je hned!
Pro desítky tisíc žáků pátých a devátých tříd začne období stresu a bezesných nocí. Přijímací zkoušky! První skupina si poprvé vyzkouší ostrý test, zda se dostanou na vysněná osmiletá gymnázia, pro druhou už se jedná o zlomový okamžik jejich života. A rozhodovat bude každý bod!
Nemůžete si dovolit platit desítky tisíc korun za přípravné kurzy na přijímací zkoušky, a přesto chcete vašim dětem či vnoučatům pomoci? Výhodnější řešení nabízí unikátní projekt BLESK PŘIJÍMAČKY, který může být pro vaše dítě zásadní pomocí ve snaze dostat se na vysněnou školu. Český jazyk i matematika! Procvičovací materiály pro žáky 5. a 9. tříd vycházejí z typových úloh objevujících se u přijímacích testů. A to včetně řešení! Vše z pohodlí domova!
Ukázkové otázky: Takové příklady najdete v materiálech ke stažení. Kliknete na odpověď a hned víte, jak na tom jste. Celé zadání pak máte v PDF a postup i řešení vysvětlí lektorka Martina ve videu.
Videonávody: Sledujte řešení krok za krokem. Naše moderátorka řeší jednotlivé testové úlohy přímo před tvýma očima na interaktivní tabuli. Každý krok a postup vidíš jasně, srozumitelně a v reálném čase.
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