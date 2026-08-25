Zemřel spolumajitel pivovaru Bernard Josef Vávra: Utajený pohřeb!
Ve věku 66 let zemřel vrchní sládek Rodinného pivovaru Bernard Josef Vávra, spolumajitel společnosti a autor receptur piva Bernard. V pondělí se s oblíbeným sládkem naposledy rozloučila rodina.
Spoluzakladatel a vrchní sládek Josef Vávra zemřel po krátké a těžké nemoci 16. srpna. Vávra vystupoval také ve známé reklamě Bernardu. „Jednoduše jsem to namíchal. Vzal jsem grepovou šťávu, vzal jsem nealko pivo, nalil jsem trošku grepový šťávy do půllitru, k tomu jsem přidal to nealko pivo, zamíchal jsem to lžící, ochutnal, no a hotovo,“ usmíval se Vávra k receptu na ochucené grepové nealko pivo.
Utajený pohřeb
Se sládkem se rodina naposledy rozloučila v pondělí 24. srpna. „Dnes jsme se naposledy rozloučili s naším hlavním sládkem, generálním ředitelem a spolumajitelem rodinného pivovaru Bernard, panem Josefem Vávrou. Bude nám velmi chybět,“ napsali zástupci pivovaru na sociálních sítích. Poslední rozloučení proběhlo bez přítomnosti veřejnosti, v úzkém kruhu rodiny a nejbližších.
Rodina v pivovaru. Včetně manželky
„Odešel profesionál, který svoji práci měl opravdu velmi rád a věnoval se jí na maximum. Odešel parťák, se kterým jsme si přes třicet let společně plnili to, o čem jsme na začátku jen snili. Josef byl srdcem každého našeho piva – bez jeho nadšení a řemesla by naše pivo nebylo takové, jaké je. Odešel dobrý kamarád. Bude nám všem opravdu moc chybět, profesně i lidsky,“ vzkázal spolumajitel pivovaru Stanislav Bernard.
Chtěl být námořním kapitánem, ale...
Vávra se toužil stát námořním kapitánem. „Ale synovi politicky nepohodlného rolníka představitelé tehdejšího systému dali najevo, že na střední či vysokou školu nemůže pomýšlet. Vyučil se sladovníkem, nakonec se mu při zaměstnání podařilo vystudovat průmyslovou školu a jako vynikající student později dokončil i Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze,“ uvádí pivovar s tím, že Vávra profesní dráhu zahájil v ostravském pivovaru Ostravar. Právě v té době se seznámil se Stanislavem Bernardem.
„Rodinný pivovar Bernard se za tu dobu proměnil z podniku na pokraji krachu v respektovanou značku s portfoliem mnoha druhů piv, která získala stovky ocenění, včetně těch nejprestižnějších, po celém světě. Pivovar exportuje do desítek zemí světa. Od roku 2000 má vlastní sladovnu v Rajhradě u Brna, které se Josef Vávra naplno věnoval,“ dodal pivovar.
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