Zemřel sládek (†66) ze známé reklamy! Truchlí i majitel pivovaru Bernard

Vrchní sládek pivovaru Bernard Josef Vávra
Vrchní sládek pivovaru Bernard Josef Vávra
Stanislav Bernard a Josef Vávra
Vrchní sládek pivovaru Bernard Josef Vávra
Stanislav Bernard
Autor: red - 
17. srpna 2026
16:49

Ve věku 66 let zemřel vrchní sládek Rodinného pivovaru Bernard Josef Vávra, spolumajitel společnosti a autor receptur piva Bernard. Vystupoval i v populární reklamě, ve které vysvětloval, jak vzniklo nealkoholické grepové pivo. 

Josef Vávra zemřel po těžké nemoci. „S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás včera v podvečer navždy opustil skvělý člověk, vrchní sládek a spolumajitel Rodinného pivovaru Bernard, Josef Vávra. Odešel po krátké těžké nemoci ve věku nedožitých 67 let,“ uvedl Radek Tulis, tiskový mluvčí Rodinného pivovaru Bernard z Humpolce. 

Vávra vystupoval také ve známé reklamě Bernardu. „Jednoduše jsem to namíchal. Vzal jsem grepovou šťávu, vzal jsem nealko pivo, nalil jsem trošku grepový šťávy do půllitru, k tomu jsem přidal to nealko pivo, zamíchal jsem to lžící, ochutnal, no a hotovo,“ usmíval se Vávra k receptu na ochucené grepové nealko pivo. 

Rodina v pivovaru. Včetně manželky

„Odešel profesionál, který svoji práci měl opravdu velmi rád a věnoval se jí na maximum. Odešel parťák, se kterým jsme si přes třicet let společně plnili to, o čem jsme na začátku jen snili. Josef byl srdcem každého našeho piva – bez jeho nadšení a řemesla by naše pivo nebylo takové, jaké je. Odešel dobrý kamarád. Bude nám všem opravdu moc chybět, profesně i lidsky,“ vzkázal spolumajitel pivovaru Stanislav Bernard.

Stanislav Bernard a Josef Vávra Stanislav Bernard a Josef Vávra | Profimedia.cz

„Pivovar se stal součástí života nejen Josefa Vávry, ale i jeho rodiny. Manželka Iva vede kontrolu kvality, bratr Petr je v pivovaru od počátku vedoucím údržby, dcera Jana pracuje v marketingu, součástí rodinného pivovaru byli a jsou i další sourozenci a členové rodiny,“ uvádí Rodinný pivovar Bernard v tiskové zprávě.

Vávra přitom stál u vzkříšení pivovaru v Humpolci. „Když se v roce 1991 objevila příležitost v privatizační dražbě koupit zchátralý humpolecký pivovar, byl to Josef Vávra, kdo vyzval Stanislava Bernarda ke spolupráci. Ještě s tehdejším společníkem Rudolfem Šmejkalem pivovar 26. října 1991 vydražili za astronomickou částku 52 milionů korun. V té době si rozdělili role, které jim zůstaly po bezmála 35 let společného podnikání: Stanislav Bernard měl na starosti ekonomiku, obchod a marketing, Josef Vávra výrobu a kvalitu piva,“ uvádí pivovar.

Chtěl být námořním kapitánem, ale...

Vávra se toužil stát námořním kapitánem. „Ale synovi politicky nepohodlného rolníka představitelé tehdejšího systému dali najevo, že na střední či vysokou školu nemůže pomýšlet. Vyučil se sladovníkem, nakonec se mu při zaměstnání podařilo vystudovat průmyslovou školu a jako vynikající student později dokončil i Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze,“ uvádí pivovar s tím, že Vávra profesní dráhu zahájil v ostravském pivovaru Ostravar. Právě v té době se seznámil se Stanislavem Bernardem.

„Rodinný pivovar Bernard se za tu dobu proměnil z podniku na pokraji krachu v respektovanou značku s portfoliem mnoha druhů piv, která získala stovky ocenění, včetně těch nejprestižnějších, po celém světě. Pivovar exportuje do desítek zemí světa. Od roku 2000 má vlastní sladovnu v Rajhradě u Brna, které se Josef Vávra naplno věnoval,“ dodává pivovar.

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Zdroj: Kateřina Vavřínová

Vrchní sládek pivovaru Bernard Josef Vávra
Vrchní sládek pivovaru Bernard Josef Vávra
Stanislav Bernard a Josef Vávra
Vrchní sládek pivovaru Bernard Josef Vávra
Stanislav Bernard

Témata:
reklamacePIVOVARYsládekreklamapivoHumpolecpivovarStanislav BernardRodinný pivovar BernardJosef Vávra
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ford skorpio ( 17. srpna 2026 17:57 )

Já Ty "pančované " Radlery nepiji ! 👎

Pivo má chutnat po chmelu ... 👍

Jiri Stránský ( 17. srpna 2026 17:14 )

Kdo pivo pije-muzice platí-vemou ho do nebe andělé svatí.

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