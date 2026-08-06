Korupce na Bulovce: Státní zástupce obžaloval 5 lidí!

Fakultní nemocnice Bulovka.
Fakultní nemocnice Bulovka.
V nemocnici na Bulovce se zřítil výtah, který vezl lidi. (25. června 2023
V nemocnici na Bulovce se zřítil výtah, který vezl lidi. (25. června 2023
V nemocnici na Bulovce se zřítil výtah, který vezl lidi. (25. června 2023
Autor: ČTK - 
6. srpna 2026
06:43

Státní zástupce obžaloval pět lidí a jednu právnickou osobu v korupční kauze kolem nákupu urychlovačů za 160 milionů korun ve Fakultní nemocnici Bulovka v Praze. Na svém webu to oznámilo Vrchní státní zastupitelství (VSZ) v Praze. Zároveň ve stejném případu navrhlo VSZ schválení dohod o vině a trestu s jedním člověkem a dvěma právnickými osobami, tedy firmami, či organizacemi.

Skupinu obžalovalo VSZ na konci července z několika zločinů - zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, zpronevěry, podplacení, přijetí úplatku, legalizace výnosů z trestné činnosti a maření spravedlnosti. „Skutek, pro který jsou obvinění stíháni, souvisí s veřejnou zakázkou Nemocnice Na Bulovce na obměnu lineárních urychlovačů,“ sdělil státní zástupce Zdeněk Matula.

Ve stejné věci státní zástupce podal soudu tři návrhy na schválení dohod o vině a trestu. V takovém případě se obvinění k činu přiznali a soud vydá rozsudky po případném schválení dohody.

Policie v souvislosti s korupční kauzou kolem Fakultní nemocnice Bulovka navrhla loni v říjnu obžalovat pět lidí a dvě firmy. Podle dřívějších informací serveru Seznam Zprávy byli v této kauze mezi obviněnými mimo jiné bývalý poslanec ODS Marek Šnajdr nebo bývalá ředitelka nemocnice Andrea Vrbovská. Šnajdrovi policie podle serveru přičítá přijetí úplatku 50.000 korun. Šnajdr i další aktéři kauzy už dříve vinu odmítali.

Korupční kauza kolem Fakultní nemocnice Bulovka začala v roce 2018, kdy detektivové zadrželi podnikatele Tomáše Horáčka a obvinili ho z korupce související s rozdělováním nemocničních zakázek. Horáček, kterého média označovala za ústřední postavu kauzy, pak s policií spolupracoval a přijal v prosinci 2021 půlroční trest, sedmiletý zákaz působení v obchodních společnostech a peněžitý trest pět milionů korun. Kauza se kromě Bulovky týká i jiných nemocnic, má několik větví.

Fakultní nemocnice Bulovka.
Fakultní nemocnice Bulovka.
V nemocnici na Bulovce se zřítil výtah, který vezl lidi. (25. června 2023
V nemocnici na Bulovce se zřítil výtah, který vezl lidi. (25. června 2023
V nemocnici na Bulovce se zřítil výtah, který vezl lidi. (25. června 2023

Témata:
policiePrahastátní zástupceprávnická osobaMarek ŠnajdrTomáš HoráčekStátní zastupitelství ČRFakultní nemocnice Bulovkaurychlovač částic
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