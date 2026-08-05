Česko v Hollywoodu: Absolventka FAMU získala studentského Oscara, postupuje do "dospělých"

Film Voklore získal studentského Oscara.
Film Voklore získal studentského Oscara.
Epicentrum 1.4. 2026 Síbrt, Karásková
Viktorie Štěpánová získala studentského Oscara.
Epicentrum 1.4. 2026 Síbrt, Karásková
Autor: ČTK, Martin Valeš - 
5. srpna 2026
22:03

Český film Volklore režisérky Viktorie Štěpánové získal studentského Oscara v kategorii alternativních a experimentálních snímků, a kvalifikoval se tak do klání o Oscary v kategorii krátkých filmů. Na svém webu o tom informovala Akademie filmového umění a věd, která prestižní filmové ceny uděluje.

Volklore měl světovou premiéru na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary v rámci sekce Imagina, kde jej osobně představují režisérka Viktorie Štěpánová i celý tvůrčí tým.

Film vznikl jako absolventský projekt Centra audiovizuálních studií FAMU. „Jde o historický úspěch české kinematografie –  Volklore je vůbec prvním českým filmem, který se probojoval do finále právě v kategorii Alternative/Experimental,“ pochvalovala si už po nominaci Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění.

Student Academy Awards patří mezi nejprestižnější studentské filmové soutěže na světě a jsou považovány za odrazový můstek mnoha budoucích držitelů Oscarů, dodává FAMU. Z letošních přihlášek postoupilo do finále pouze 28 filmů, sedm v každé soutěžní kategorii. Držitelé ocenění Gold, Silver a Bronze budou oznámeni v průběhu srpna, slavnostní ceremoniál se uskuteční 14. září 2026 v Torontu. 

Video se připravuje ...
Tvůrci filmu Pan nikdo proti Putinovi o zákulisí ceremoniálu: Popcorn i čokoláda pod sedačkou a proč nedostali Oscara všichni?

Film Voklore získal studentského Oscara.
Film Voklore získal studentského Oscara.
Epicentrum 1.4. 2026 Síbrt, Karásková
Viktorie Štěpánová získala studentského Oscara.
Epicentrum 1.4. 2026 Síbrt, Karásková

Témata:
režisérČeská kinematografieAkademie filmového umění a vědOScarkrátký film
Martin Valeš
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi

Články odjinud

Margita slavil u Banderase: Borhyová schytala nejdražší sprchu v životě
Margita slavil u Banderase: Borhyová schytala nejdražší sprchu v životě
Aha!
Film I Play Rocky ukáže, jak Stallone riskoval úplně všechno, aby mohl stvořit legendu jménem Rocky
Film I Play Rocky ukáže, jak Stallone riskoval úplně všechno, aby mohl stvořit legendu jménem Rocky
Dáma
Děti by neměly jíst houby! Je to pravda? Záleží na věku a množství
Děti by neměly jíst houby! Je to pravda? Záleží na věku a množství
Maminka
Plavky z výprodejů na poslední chvíli? Našli jsme ty nejlepší pro každou postavu
Plavky z výprodejů na poslední chvíli? Našli jsme ty nejlepší pro každou postavu
Ženy
Jak se zdravě zchladit v tropických vedrech: Co pomáhá a kdy už riskujete úpal
Jak se zdravě zchladit v tropických vedrech: Co pomáhá a kdy už riskujete úpal
https://mojezdravi.zeny.cz/
CSG investuje do kanadského vývojáře interceptorů a nadzvukových technologií, chce výrobky prosadit v NATO
CSG investuje do kanadského vývojáře interceptorů a nadzvukových technologií, chce výrobky prosadit v NATO
e15
Liga očima fanoušků: Chorého ve Slavii zpět nechtějí, sestava Plzně vytažená z klobouku
Liga očima fanoušků: Chorého ve Slavii zpět nechtějí, sestava Plzně vytažená z klobouku
iSport
Kdyby to dělal muž, je to predátor! Proč Madonně prochází o 30 let mladší milenci?
Kdyby to dělal muž, je to predátor! Proč Madonně prochází o 30 let mladší milenci?
Reflex
OBRAZEM: Modré slzy na Tchaj-wanu mění moře v magickou říši
OBRAZEM: Modré slzy na Tchaj-wanu mění moře v magickou říši
Lidé a země