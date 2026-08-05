Česko v Hollywoodu: Absolventka FAMU získala studentského Oscara, postupuje do "dospělých"
Český film Volklore režisérky Viktorie Štěpánové získal studentského Oscara v kategorii alternativních a experimentálních snímků, a kvalifikoval se tak do klání o Oscary v kategorii krátkých filmů. Na svém webu o tom informovala Akademie filmového umění a věd, která prestižní filmové ceny uděluje.
Volklore měl světovou premiéru na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary v rámci sekce Imagina, kde jej osobně představují režisérka Viktorie Štěpánová i celý tvůrčí tým.
Film vznikl jako absolventský projekt Centra audiovizuálních studií FAMU. „Jde o historický úspěch české kinematografie – Volklore je vůbec prvním českým filmem, který se probojoval do finále právě v kategorii Alternative/Experimental,“ pochvalovala si už po nominaci Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění.
Student Academy Awards patří mezi nejprestižnější studentské filmové soutěže na světě a jsou považovány za odrazový můstek mnoha budoucích držitelů Oscarů, dodává FAMU. Z letošních přihlášek postoupilo do finále pouze 28 filmů, sedm v každé soutěžní kategorii. Držitelé ocenění Gold, Silver a Bronze budou oznámeni v průběhu srpna, slavnostní ceremoniál se uskuteční 14. září 2026 v Torontu.
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