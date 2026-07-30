Zemřel botanik Václav Větvička (†88): Ocenil ho Zeman, poslední roky trávil v léčebně

Botanik Václav Větvička.
Botanik Václav Větvička.
Botanik Václav Větvička získal od prezidenta Miloše Zemana medaili Za zásluhy v oblasti vědy.
Botanik Václav Větvička.
Botanik Václav Větvička.
Autor: Zpravodajové Blesku, ČTK - 
30. července 2026
11:05

Ve věku 88 let zemřel botanik a popularizátor přírody Václav Větvička. Skonal v noci na čtvrtek v Hamzově léčebně v Luži na Chrudimsku. Za svou celoživotní práci získal v roce 2018 od prezidenta Miloše Zemana Medaili Za zásluhy I. stupně a ještě do roku 2020 vedl zámecký park ve Štiříně.

Zprávu potvrdil Deníku ředitel léčebny Václav Volejník. „Zprávu jsem přijal s velkým zármutkem,“ uvedl.

Biolog a někdejší dlouholetý ředitel pražské botanické zahrady Václav Větvička se narodil 13. ledna 1938. Patři ke známým popularizátorům říše rostlin. O své vášni napsal několik knih, účinkoval v médiích, pro zájemce provozoval odbornou poradnu. Mnoho let pracoval v Botanickém ústavu ČSAV v Průhonicích, v letech 2007–2020 byl také vedoucím zámeckého parku ve Štiříně.

Ředitelem Botanické zahrady v Praze Na Slupi byl v letech 1992 až 2007. Za 15 let se mu podařilo vrátit zahradě někdejší tvář (podle vlastního motta „Botanická zahrada je zelenou vizitkou Karlovy univerzity“), rozšířit ji o odpočinkové refugium, upravit exteriéry a hlavně ideově navrhl a inicioval výstavbu nových tropických a subtropických skleníků (1996–2000).

Větvička byl i hybatelem toho, že se z 20. října stal Den stromů. Působil také jako konzultant Toxikologického informačního střediska Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

V roce 2004 mu Akademie věd udělila medaili Vojtěcha Náprstka. V roce 2018 Větvička od prezidenta Miloše Zemana obdržel medaili Za zásluhy a o rok později dostal Cenu předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI).

V léčebně v Luži byl dlouholetým patronem Hamzova arboreta. Podílel se na jeho rozvoji, vysazoval nové dřeviny, přednášel návštěvníkům a pravidelně se účastnil tradičního otevírání i podzimního zamykání arboreta.

Témata:
Miloš Zemanbotanická zahradaUniverzita KarlovaPrůhoniceČeskoslovenská akademie vědŠtiřínVáclav VětvičkaMedaile Za zásluhy 1. stupně
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Alena Puchmajerová ( 30. července 2026 12:14 )

Moc smutné, upřímnou soustrast rodině. Můj tatínek je o 11 dní starší, byl jeho spolužák a kamarád, věděl, že na tom nebyl úplně dobře, tak z toho byl smutnej, ale to je život. Pan Větvička navíc u sebe doma organizoval srazy se spolužáky, tak už se bohužel nesejdou.

blackpepper ( 30. července 2026 11:26 )

Upřímnou soustrast blízkým. Pan Větvička byl skvělý, vřelý člověk. Bude tu chybět.

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