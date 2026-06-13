Lékařská fakulta Masarykovy univerzity otevřela ve své botanické zahradě panelovou výstavu: Mák, konopí, drogy – pomocníci i svůdci lidstva. Nezůstala však jen u ní, návštěvníkům nabízela v den zahájení výstavy i originální delikatesy, například opiové krekry.
Zdravý mák
Českou specialitou je pěstování modrého máku. V zahraničí nás kvůli němu vnímají jako národ narkomanů. Jde přitom o rostlinu, která má naprosto fascinující složení a vysokou potravinářskou kvalitu. Na výrobu drog se používá opium z makovice, v lékařství makovina (suchá drť) a semeno slouží jako potravina.
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně zpřístupnila svou zahradu, kde rostou i rostliny využívané na léky i drogy (červen 2026). Hynek Zdeněk
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně zpřístupnila svou zahradu, kde rostou i rostliny využívané na léky i drogy (červen 2026). Hynek Zdeněk
„Semínko obsahuje 44 % kvalitního oleje, který má vysoký obsah nenasycených mastných kyselin, dále obsahuje až 25 % proteinu a velké množství prospěšných minerálních látek a má přitom pouze 3 % sacharidů. To je naprostý nutriční rekordman,“ vysvětlili na panelech tvůrci výstavy.
V areálu botanické zahrady jsou k vidění různé odrůdy makovin. „Naše sbírka je unikátní i v mezinárodním měřítku,“ pochlubila se mluvčí univerzity Simona Polcarová.
Návštěvníci výstavy, která potrvá do 5. července, se dozví informace i o dalších drogách, jako jsou lysohlávky, kraton, marihuana či tabák. Botanická zahrada, která je s počtem 1200 léčivých rostlin největší v ČR, bude otevřena vždy od 9 do 18 hodin.