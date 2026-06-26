Letní střízlivění: Ve vedrech ovládá hospody nealko pivo
Horké počasí, které panuje v ČR i v těchto dnech, zvyšuje podle zástupců pivovarů a obchodníků zájem o nealkoholická piva a ochucené pivní mixy s nižším obsahem alkoholu. Čím je tepleji, tím více se konzumenti přiklání ke slabším pivům, mimo jiné proto, že se bojí pít v horku alkohol. Nicméně objemově nejvíce se nadále prodává klasické pivo. Pokud by bylo o něco chladněji, byl by jeho prodej lepší, vyplynulo z ankety mezi pivovary a prodejci.
„Počasí je zásadní faktor, který ovlivňuje spotřebu piva i pivní preference lidí,“ řekl obchodní ředitel Plzeňského Prazdroje Jan Krafka. Zatímco při teplotách okolo 20 stupňů nebo při dešti podle něj Češi preferují ležáky, s vyššími teplotami přechází na desítky a při tropických dnech volí především nealkoholická piva.
„Podle našeho loňského průzkumu sahá při teplotě do 19 stupňů po nealko pivu 30 procent spotřebitelů, do 29 stupňů polovina, a když se teploty přehoupnou přes třicítku, volí nealkoholické pivo včetně ochucených variant 77 procent dospělých,“ doplnil mluvčí Prazdroje Zdeněk Kovář s tím, že popularitě nealko piv v poslední době nahrává i změna životního stylu Čechů. Z loňského průzkumu agentury Ipsos pro Český svaz pivovarů a sladoven vyplývá, že nealkoholické pivo si aspoň občas dopřeje 85 procent dospělých Čechů a pravidelně 60 procent.
„Zároveň ale platí, že příliš dlouhá vlna extrémních veder už není ideální ani pro lidi, ani pro gastronomii. Nejvíce prospívá stabilní letní počasí, které láká lidi na zahrádky, festivaly a další venkovní akce, kde si mohou pivo vychutnat,“ sdělila ČTK mluvčí Budějovického Budvaru Barbora Povišerová.
Větší zájem o nealkoholické pivní mixy v letních měsících evidují také Pivovary Staropramen. Podle marketingového ředitele Martina Smejkala poslední roky zákazníci stále častěji poptávají netradiční exotické příchutě a ne úplně tradiční nealkoholická piva, třeba Guinness 0.0.
„Sezonalita v souvislosti s počasím je obecně v prodejích piva patrná, u nealkoholických variant více než u alkoholických. Zejména u nealkoholických pivních mixů, kde zájem s teplejším počasím každoročně narůstá,“ potvrdila vyjádření svých kolegů mluvčí Heinekenu Dita Jacobson. Podle ní prodej značek Heinekenu v maloobchodu dosahuje v maximu pěti až šestinásobku nejslabších zimních měsíců.
Mluvčí humpoleckého Rodinného pivovaru Bernard Radek Tulis uvedl, že k pivním mixům v horku přechází i stále víc hostinských, protože to je způsob, jak zákazníkům nabídnout nápoj s nižším podílem alkoholu. Sám pivovar podle mluvčího zaznamenává zvýšený zájem o míchání svých alko a nealko ochucených piv, typicky jedenáctky a grepového nebo švestkového nealka.
Údaje o tom, zda se prodej piva a jeho nealkoholických variant kvůli nynějšímu vedru meziročně zvýšil, pivovary zatím nemají. Třeba pivovar Svijany je podle obchodního ředitele Vratislava Žitky bude mít po skončení měsíce. „Zatím jen můžeme konstatovat, že oproti červnu loňského roku bude prodej rozhodně vyšší. To se týká jak sudového, tak baleného piva. Markantní zvýšení očekáváme u ovocných limonád Svijanela,“ dodal mluvčí pivovaru Luboš Spálovský.
Pivovar Rohozec v Turnově zatím nevidí na celkových prodejích výrazný meziroční nárůst, ale z vývoje na akcích i z objednávek od velkoobchodů je podle ředitele Petra Hadla patrný sílící zájem o alko i nealko pivo a limonády. Nárůst spotřeby nealko piva evidují rovněž pivovary Nymburk a Ferdinand v Benešově. U klasického piva je situace různá. „Měli jsme tu minulou sobotu punkový festival a i v tom velkém horku se vypilo 11 sudů. Takže je to kus od kusu, kdo kolik vydrží,“ dodal Ladislav Lojka z pivovaru Ferdinand.
Nealkoholická piva a pivní mixy vyhledávají lidé v teplých dnech podle zjištění ČTK i v prodejnách Lidl, Albert, Billa nebo Kaufland. Podle jejich zástupců zájem o ně dlouhodobě roste a během horka graduje. Třeba v Bille podle manažera externí komunikace Petra Kubíčka se minulý týden, kdy se začalo oteplovat, zvýšil jejich prodej ve srovnání s předchozím týdnem v počtu prodaných kusů přibližně o 50 procent.
Pivovary v ČR loni uvařily 1,68 milionu hektolitrů nealko piva, meziročně o čtyři procenta více. Jeho tuzemská spotřeba se za posledních deset let podle údajů Českého svazu pivovarů a sladoven zvýšila více než dvojnásobně. Nealkoholické pivo je zároveň jedinou rostoucí kategorií v gastronomii. Podle pokladního systému Dotykačka podíl piva na tržbách gastronomických podniků loni klesl na 14 procent z 21 procent v roce 2019, zatímco u nealko piva vzrostl z šesti procent v roce 2019 na loňských deset procent.
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