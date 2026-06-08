Rekordní Eurojackpot v Česku. Výherci už miliardy vyplatili!

Česko už má nového miliardáře (ilustrační foto)
Česko už má nového miliardáře (ilustrační foto)
Česko už má nového miliardáře (ilustrační foto)
Česko už má nového miliardáře (ilustrační foto)
Česko už má nového miliardáře (ilustrační foto)
Autor: Nikola Kobzová - 
8. června 2026
18:50

Rekordní výhru v historii České republiky už má neznámý výherce nebo výherkyně na svém účtu. Eurojackpot v hodnotě 2,911 miliard korun si šťastlivec po odečtení 15 % nechal převést na svůj herní účet u společnosti Allwyn Česko. Zůstalo mu 2,4 miliard. 

Pohádkové jmění 2,911 miliard korun se pokrátilo o 15% daň a „zbytek“ dostal neznámý výherce na svůj herní účet u společnosti Allwyn Česko. „S výhercem či výherkyní jsme v kontaktu. Částku sníženou o srážkovou daň 15 procent má na svém online herním účtu, který dlouhodobě vlastní,“ řekla Novinkám mluvčí společnosti Allwyn Dita Stejskalová.

Jméno výherce nebo výherkyně není kvůli ochraně soukromí znát. A nyní je jen na něm, jak s penězi naloží. Po odečtení 15% daně mu zůstalo 2,4 miliard, společnost Allwyn částku 436 milionu odvede ministerstvu financí na konci června. 

„S částkou může disponovat a je na něm či ní, jak s ní bude nakládat. Stejně jako každý online registrovaný zákazník, který má na svém herním účtu finanční prostředky, může s těmito zdroji nakládat postupně nebo jednorázově,“ uvedla dále mluvčí. 

Historická výhra byla podána přes internet a společnost sama výherce vyhledala a kontaktovala emailem. Podle odborníků je v podobných případech nabízeno „šťastlivci“ odborné poradenství. 

Podle odborníků oslovených Bleskem je potřeba s tak velkým obohacením umět naložit po finanční, ale i psychologické stránce. „Dejte si čas na prožití emocí a následné rozhodování, co s výhrou dál,“ uvedla společnost Allwyn pro Blesk. Důležité je i zůstat v kontaktu s rodinou a přáteli a pečlivě zvážit, komu o výhře říct. 

Video  Terapeut o miliardové výhře: Ty emoce jsou podobné tragédii. Co vás může srazit na kolena?  - Bára Holá
Video se připravuje ...

Témata:
ČeskobleskmiliardářMinisterstvo financí České republikydaňAllwyn Česko
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Radek Lain ( 9. června 2026 22:38 )

👍

Josef Max ( 9. června 2026 03:37 )

Nevyhrál nikdo,vše je jen reklama aby se sázelo,kdo sázel nebo ještě sazí ví že výhry jsou podivně nízké.Ve sportce dřívější často 5 pořadí občas i 4 a nyní v celém tiketu ani 3 čísla za půl roku-,ubrány sloupce a vyšší cena ,hafo jakoby losování o zájezdy auta a pod.nikdy se v širokém okolí nikdo neobjevil,něco je jinak,pan Komárek prostě umí.

opooponent ( 9. června 2026 02:23 )

Nemusi to byt gambler. Ten ucet si proste zalozite, overite bankovni identitou a muzete klidne vsazet jednou za nekolik mesicu treba jeden sloupek ve Sportce, nebo v Eurojackpotu za par desetikorun. Jde o to, ze nikam nemusite, prevedete si online treba 60,- a vsadite. Gambler je samozrejme clovek, ktery nekolikrat tydne prosazi stovky az tisice, ale o vyherci to nevite. Spise mohl mit jen stesti😊.

opooponent ( 9. června 2026 02:23 )

Nemusi to byt gambler. Ten ucet si proste zalozite, overite bankovni identitou a muzete klidne vsazet jednou za nekolik mesicu treba jeden sloupek ve Sportce, nebo v Eurojackpotu za par desetikorun. Jde o to, ze nikam nemusite, prevedete si online treba 60,- a vsadite. Gambler je samozrejme clovek, ktery nekolikrat tydne prosazi stovky az tisice, ale o vyherci to nevite. Spise mohl mit jen stesti😊.

Radek Lain ( 8. června 2026 21:37 )

To bude asi troska! Kdo jinej má permanentní herní účet? To nebude slušnej taťka od rodiny. Spíš nějakej gambler... 👎 😕

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