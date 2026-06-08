Rekordní Eurojackpot v Česku. Výherci už miliardy vyplatili!
Rekordní výhru v historii České republiky už má neznámý výherce nebo výherkyně na svém účtu. Eurojackpot v hodnotě 2,911 miliard korun si šťastlivec po odečtení 15 % nechal převést na svůj herní účet u společnosti Allwyn Česko. Zůstalo mu 2,4 miliard.
Pohádkové jmění 2,911 miliard korun se pokrátilo o 15% daň a „zbytek“ dostal neznámý výherce na svůj herní účet u společnosti Allwyn Česko. „S výhercem či výherkyní jsme v kontaktu. Částku sníženou o srážkovou daň 15 procent má na svém online herním účtu, který dlouhodobě vlastní,“ řekla Novinkám mluvčí společnosti Allwyn Dita Stejskalová.
Jméno výherce nebo výherkyně není kvůli ochraně soukromí znát. A nyní je jen na něm, jak s penězi naloží. Po odečtení 15% daně mu zůstalo 2,4 miliard, společnost Allwyn částku 436 milionu odvede ministerstvu financí na konci června.
„S částkou může disponovat a je na něm či ní, jak s ní bude nakládat. Stejně jako každý online registrovaný zákazník, který má na svém herním účtu finanční prostředky, může s těmito zdroji nakládat postupně nebo jednorázově,“ uvedla dále mluvčí.
Historická výhra byla podána přes internet a společnost sama výherce vyhledala a kontaktovala emailem. Podle odborníků je v podobných případech nabízeno „šťastlivci“ odborné poradenství.
Podle odborníků oslovených Bleskem je potřeba s tak velkým obohacením umět naložit po finanční, ale i psychologické stránce. „Dejte si čas na prožití emocí a následné rozhodování, co s výhrou dál,“ uvedla společnost Allwyn pro Blesk. Důležité je i zůstat v kontaktu s rodinou a přáteli a pečlivě zvážit, komu o výhře říct.
👍