Američan kvůli kontaktu s ebolou zůstává ve speciálním boxu bez klimatizace. Příznaky nemá

Autor: ČTK - 
26. května 2026
17:23

 Lékař z USA, který je od minulého pátku izolovaný ve Fakultní nemocnici Bulovka v Praze kvůli kontaktu s nakaženým ebolou, je dál bez příznaků a daří se mu dobře. Na dotaz ČTK to sdělila mluvčí nemocnice Eva Stolejda Libigerová. V Praze dnes podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu teploty překročily 30 stupňů Celsia. Speciální biobox, ve kterém pacient nepřetržitě pobývá, ale není možné klimatizovat.

„Je vybaven podtlakovým režimem, aby bylo zabráněno proudění vzduchu ven z místnosti. S ohledem na tento specifický režim proto není možné místnost standardně klimatizovat,“ uvedla mluvčí.

Biobox je možné přirovnat k neprodyšnému stanu, který je vestavěný do místnosti. Do něj muž, kterého minulý pátek letadlo přepravilo z Ugandy, vstoupil po svém příjezdu a od té doby v něm pobývá. Zdravotníci za ním vstupují jen v nutných případech ve speciálních oblecích podobným skafandru.

Speciální režim se týká i veškerého odpadu, který v bioboxu vznikne včetně biologického. „Prochází v ochranných obalech dekontaminační komorou, poté je odborně likvidován určenými složkami integrovaného záchranného systému,“ řekla mluvčí.

Dokud by se u muže neobjevily zdravotní komplikace, nebude postupovat ani žádná vyšetření. „Nadále je asymptomatický, tedy bez příznaků onemocnění a daří se mu dobře,“ sdělila mluvčí. Inkubační doba eboly je až 21 dní od posledního kontaktu s nakaženým, tak dlouho potrvá i izolační režim na Bulovce. Propuštěný by pak mohl být zřejmě nejpozději 12. června.

Muž, který působil jako misijní lékař v nemocnici v Kongu, tam přišel do kontaktu s jedním z nakažených pacientů, převezený byl do Ugandy, odkud ho specializované letadlo připravilo do Česka.

Světová zdravotnická organizace (WHO) varovala před tím, že počet lidí s podezřením na nákazu ebolou v Kongu nadále výrazně narůstá a situace zůstává velmi vážná. Evidováno je nyní 220 úmrtí, u nichž existuje podezření na ebolu.

Situaci na místě podle dnešního vyjádření WHO komplikují i útoky na nemocnice, při nichž uteklo podle agentury Reuters přes 25 pacientů. Útočníci zapálili i izolační stany organizace Lékaři bez hranic. Podle agentury je motivem útoků hněv nad tím, že pozůstalí nemohou pohřbít své blízké podle tradic. Právě pohřby jsou podle odborníků jedním z hlavním faktorů přenosu viru, protože těla obětí eboly jsou vysoce infekční.

