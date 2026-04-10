Malá benzinka kvůli stropům neotevřela: „Prodávat levněji nebudeme, nevyplatí se to“
Malá čerpací stanice v Dobšicích na Znojemsku dnes neotevřela kvůli vládním cenovým stropům na pohonné hmoty. ČTK to potvrdil ředitel Znojemské dopravní společnosti Petr Chadim, která pumpu převážně pro místní klienty provozuje. Současná cenová omezení by neumožňovala provoz bez ztráty, řekl Chadim. Kdy se čerpací stanice znovu otevře, není jasné.
Uzavření pumpy oznamuje řidičům cedulka na stojanech. Podle fotografií, které zveřejnil Český rozhlas na síti X oznamuje, že je zavřeno kvůli odstávce elektrického proudu. Skutečným důvodem jsou však cenové stropy. „My jsme nakoupili za nějakou cenu a vláda stanovila strop. My ji nebudeme prodávat levněji, to se nevyplatí,“ uvedl Chadim.
O kolik nakoupili dráž, ani jak dlouho zůstane pumpa zavřená, Chadim neřekl. Záležet bude podle něj na dalších vládních opatřeních. Za ideální by považoval, kdyby ceny zůstaly alespoň na čtvrteční úrovni. Ve čtvrtek zaplatili řidiči v Jihomoravském kraji za litr benzinu průměrně 41,88 koruny, nafta stála průměrně 48,48 koruny.
Klientela čerpací stanice je podle Chadima lokální. „Benzinek je hodně, jezdí k nám stálí zákazníci, většinou z přilehlé obce. Pro nás to fungovalo jako záloha, kdyby nám 'klekla' neveřejná čerpací stanice pro naši autobusovou dopravu,“ řekl Chadim. Do budoucna plánuje společnost pumpu zrušit.
Od středy stanoví ministerstvo financí na čerpacích stanicích maximální ceny pohonných hmot. Jde o součást opatření proti dalšímu zdražování způsobenému válkou na Blízkém východě. Ve středu si provozovatelé nesměli účtovat za benzin více než 43,15 koruny a za naftu více než 49,59 koruny za litr.
Pro každý následující den stanovuje ministerstvo nová maxima, čtvrteční nejvyšší cena nafty byla proti středeční o 19 haléřů nižší, u benzinu klesla o deset haléřů. Proti úterý, pro které ještě státem stanovená maxima nebyla, se ve středu cena benzinu na pumpách v Jihomoravském kraji nezměnila, nafta zdražila o 28 haléřů.
Pohonné hmoty začaly zdražovat po zahájení války na Blízkém východě. Od konce února průměrná cena benzinu v Jihomoravském kraji vzrostla o 8,15 koruny na litru, nafta zdražila o 15,20 koruny na litru.
Napakovat se, to by jim šlo, ale jak na ně jde někdo s slevněním, tak je oheň na střeše. Nahoru to vylítlo do dvou týdnů, dolů to bude padat půl roku.